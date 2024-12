Wilde Gerüchte um spektakulären Wirtz-Tausch

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wie lange bleibt Florian Wirtz noch bei Bayer Leverkusen?

Wie lange bleibt Florian Wirtz noch bei Bayer Leverkusen? Der deutsche Nationalspieler steht bei nahezu allen Top-Klubs wie dem FC Bayern und Real Madrid auf dem Zettel. Immer mehr deutet daraufhin, dass es den Offensivspieler im Sommer aus dem Rheinland wegzieht. Um sich die Dienste des Youngsters zu sichern, plant Manchester City offenbar einen spektakulären Tausch.

Interessierte Vereine müssten wohl zwischen 100 und 130 Millionen Euro auf den Tisch legen, um sich die Dienste von Florian Wirtz zu sichern. Bayer Leverkusen versucht hingegen den deutschen Nationalspieler von einem weiteren Jahr bei der Werkself zu überzeugen. Dass dies gelingt, gilt jedoch als eher unwahrscheinlich.

Das Interesse am Kreativspieler ist riesig. Im Poker um die Dienste des Leverkuseners werden Real Madrid, Manchester City und dem FC Bayern die besten Karten eingeräumt. Der englische Meister bereitet nun offenbar eine ganz besondere Offerte vor, um dem deutschen Meister einen Abgang seines Superstars schmackhaft zu machen.

Real Madrid und Manchester City wollen Tauschdeal um Wirtz

Das Online-Portal "TBR Football" will erfahren haben, dass die Skyblues auch zwei ihrer Eigengewächse in eine Transfer-Offerte inkludieren wollen. Demnach könnten Oscar Bobb and James McAtee den Weg von der Insel an den Rhein finden, wenn im Gegenzug Wirtz zum Starensemble von Pep Guardiola stößt. Hinzu käme wohl eine Ablösesumme in unbekannter Höhe.

Weiter heißt es, dass auch Real Madrid ein Tauschgeschäft mit Bayer plant, um die Ablöse für Wirtz zu drücken. Laut "TBR Football" denke man am Estadio Bernabeu darüber nach, Brahim Diaz bei der Werkself anzubieten. Wie der Bundesligist einem Tauschgeschäft um den deutschen Nationalspieler gegenübersteht, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Eigentlich steht der 21-jährige Pulheimer bei Bayer Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag.