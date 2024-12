DAZN-Chefin will die große TV-Revolution im Fußball

IMAGO/Florian Ulrich

DAZN-Chefin Alice Mascia wünscht sich mehr Kameras und Mikrofone im Fußball

Sollte es in der Fußball-Bundesliga künftig auch Mikrofone auf der Ersatzbank und Kameras in der Kabine oder im Mannschaftsbus geben? Ja, findet Alice Mascia, die Chefin des Streamingdiensts DAZN für den deutschsprachigen Raum - und hofft auf eine große TV-Revolution nach dem Vorbild der Formel 1.

Mikrofone am Spielfeldrand sind im Fußball ein strittiges Thema. Vor allem Trainer sehen sie immer wieder kritisch. Alice Mascia geht das aber nicht weit genug. Die Chefin des Streamingdiensts DAZN für den deutschsprachigen Raum wünscht sich eine stärkere Abbildung der Fußballstars - und nennt die Formel 1 als Rolemodel.

"Wenn Formel-1-Fahrer kurz vor einem Rennen, in dem Fehler tödlich sein können, noch Interviews geben können, dann sollte das für Fußballer doch auch möglich sein", machte Mascia gegenüber der Tageszeitung "Welt" deutlich: "Der Sport braucht dramatische, emotionale Momente."

Der Ist-Zustand stellt Mascia offenkundig nicht zufrieden. "Ich hoffe, dass man sich darauf einigen kann, dass der Fußball von anderen Sportarten lernen kann, wie man die Verbindung zu den Fans herstellt und ihnen etwas bietet", sagte die 51-Jährige weiter.

DAZN-Chefin will TV-Revolution: Was wird aus der Bundesliga-Konferenz?

Mascia denkt bei ihren Ideen vor allem an das Konsumverhalten vieler junger Fans. Diese hätten eine engere Bindung zu einzelnen Spielern als zu Klubs, erläuterte die DAZN-Chefin. Bei ihren Klubs würden den Spielern aber "der Riegel vorgeschoben", kritisierte Mascia.

Schon die jüngste TV-Rechtevergabe der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Bundesliga-Saisons 2025/26 bis 2028/29 kommt einer Revolution gleich. Künftig wird DAZN die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag übertragen - und nicht mehr Konkurrent Sky.

Auch bei der Konferenz kann sich Mascia Änderungen vorstellen. Sie verglich das Produkt mit einer "Mode-Ikone, wie eine Tasche aus den 60ern. Die kann man ins nächste Jahrhundert bringen und trotzdem dem Grunddesign treu bleiben". DAZN verfolge das Ziel, "die Konferenz zukunftssicher zu machen".

Ein Bestandteil könnte Mascia zufolge die Fanzone sein, in der die Zuschauer interagieren können. "Auch eine separat angebotene und stärker an Mobilgeräten orientierte Konferenz ist einer von vielen Gedanken", so Mascia weiter.