BVB befürchtet "Super-GAU" bei Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck musste vom Platz getragen werden

Große Sorge um Nico Schlotterbeck: Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund musste nach Schlusspfiff des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona (2:3) auf einer Bahre vom Feld getragen werden.

"Es wäre der Super-Gau, wenn er auch noch ausfällt", sagte Trainer Nuri Sahin bei "DAZN". "Die Bilder sind schrecklich, aber den Schockmoment muss man aushalten. Das wird schwer - eine schlaflose Nacht", ergänzte er anschließend auf der Pressekonferenz.

Schlotterbeck war bei der letzten Aktion des Spiels bei einem Kopfball unglücklich auf dem Fuß gelandet und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben. Der Nationalspieler hielt sich sofort das Sprunggelenk, auf der Bahre hatte er die Hände vors Gesicht geschlagen. Gegen 23:34 Uhr wurde er in einem Krankenwagen zu ersten Untersuchungen gebracht, eine erste Diagnose wird am Donnerstag erwartet.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl teilte derweil mit: "Der Fuß ist dick verbunden. Wir werden ihn untersuchen und abwarten."

Ryerson gegen Barcelona mit Kreislaufproblemen ausgewechselt

Ein weiterer Ausfall in der Abwehrzentrale würde die Dortmunder Borussia schwer treffen. Niklas Süle fällt monatelang aus, auch Waldemar Anton und BVB-Talent Filippo Mane fehlen derzeit verletzt. Mit Schlotterbeck, dem nun womöglich ebenfalls eine lange Zwangspause droht, würde somit der letzte gestandene Innenverteidiger ausfallen. Gegen Barcelona hatte Kapitän Emre Can in der Innenverteidigung ausgeholfen.

Möglich, dass Sahin in der Abwehr-Zentrale nun auf die Jugend setzt und Yannik Lührs zu seinem Startelfdebüt verhilft. Der 21-Jährige war gegen Mainz 05 (1:3) erstmals in der Bundesliga eingewechselt worden.

"Wir werden uns sicher etwas einfallen lassen", so Torhüter Gregor Kobel: "Dann müssen halt andere in die Fußstapfen treten, Verantwortung übernehmen und einen guten Job machen. Wir haben noch zwei Spiele bis zur Winterpause, in denen wir gute Leistungen zeigen müssen.

Unterdessen musste gegen Barcelona auch Außenverteidiger Julian Ryerson mit Kreislaufproblemen ausgewechselt werden. Zur Halbzeit wurde er durch Yan Couto ersetzt. "Wir hoffen, dass das nicht ernst ist", so Kehl.Am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) spielt der BVB gegen die TSG Hoffenheim.