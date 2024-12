Nächster Verletzungsschock beim BVB

AFP/SID/INA FASSBENDER

Nico Schlotterbeck hatte große Schmerzen

Sorge um Nico Schlotterbeck: Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund musste nach Schlusspfiff des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona (2:3) auf einer Bahre vom Feld getragen werden.

Bei der letzten Aktion des Spiels war Schlotterbeck bei einem Kopfball unglücklich gelandet und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben. Der Nationalspieler hielt sich sofort das Sprunggelenk, auf der Bahre hatte er die Hände vors Gesicht geschlagen.

Den BVB plagen große Personalprobleme, insbesondere in der Abwehrzentrale. Niklas Süle fällt monatelang aus, auch Waldemar Anton ist verletzt. Schlotterbeck droht nun womöglich ebenfalls eine Zwangspause. Am Mittwoch gegen Barcelona musste bereits Kapitän Emre Can in der Innenverteidigung aushelfen.

Am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) spielt der BVB gegen die TSG Hoffenheim. Trainer Nuri Sahin hatte zuletzt die hohe Belastung im Profifußball beklagt.