Pressestimmen zum BVB: "Der Hai zertrümmert die Gelbe Wand"

Der "Hai" Ferran Torres erzielte gegen den BVB einen Doppelpack

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend nicht nur das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona knapp mit 2:3 (0:0) verloren. Der BVB bangt auch im seinen Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der sich bei der letzten Aktion des Spiels verletzte. Barca-Trainer Hansi Flick kann nach seiner geglückten Rückkehr nach Deutschland derweil beinahe schon mit dem Achtelfinale planen - dank seinem "Hai" Ferran Torres. Die Pressestimmen.

Deutschland

kicker: "Flicks Joker entscheidet: Barcelona gewinnt dramatisches Spiel beim BVB. Borussia Dortmund unterlag nach einer vor allem nach der Pause dramatischen Partie mit 2:3 gegen den FC Barcelona - und verliert mit Schlotterbeck womöglich einen weiteren Spieler verletzungsbedingt."

Bild: "Trotz Guirassy-Doppelpack - Flick-Joker lässt Barca jubeln. Dortmund verliert mit 2:3 gegen den FC Barcelona von Trainer Hansi Flick und kassiert die erste Heim-Niederlage nach 1100 (!) Tagen in der Champions League. Schwacher Trost: Der BVB kämpft sich nach Rückstand zweimal zurück, Torjäger Guirassy trifft per Doppelpack – am Ende alles wertlos. Überschattet wird das Spiel von der Verletzung Nico Schlotterbecks, der in der Nachspielzeit nach der letzten BVB-Chance am Boden liegen bleibt."

ntv: "Supertrainer Hansi Flick zähmt das Westfalenstadion. Der gute Start von Hansi Flick in Barcelona ist beinahe vergessen. Längst läuft nicht mehr alles rund. Ausgerechnet bei der Rückkehr nach Deutschland aber zeigen sich die Katalanen von ihrer besten Seite. Flick ist stolz, der BVB hingegen erschüttert."

Ruhr Nachrichten: "Sahins BVB-Plan gegen Barcelona geht auf - Doch Dortmund macht einen Fehler zu viel. Mutig wollten sie sein, mutig müssten sie auch sein, hatte Nuri Sahin vor dem Spiel proklamiert. Und wie mutig waren sie! Am Ende eines rassigen Fußballabends, in dem Borussia Dortmund nicht nur das Herz in die Hand nahm, sondern auch einen guten Matchplan hatte, machte die von frenetischen Fans nach vorne gepeitschte Elf aber den einen Fehler zu viel. Zweimal kam der BVB zurück, am Ende stand es dennoch 2:3 (0:0) gegen den FC Barcelona, nach dem Dortmund wieder um die direkte Achtelfinal-Qualifikation zittern muss. Klasse schlug am Ende Leidenschaft, in der auch viel Klasse steckte."

WAZ: "Fünf Tore, viele Chancen! BVB verliert ganz bitter gegen Barca. Borussia Dortmund hat ein wildes Spiel gegen den FC Barcelona verloren. Zweimal kam der BVB zurück, doch am Ende reichte das nicht."

Spanien

Mundo Deportivo: "Barca reißt Dortmunds Wand ein und nimmt Kurs aufs Achtelfinale. Das Flick-Team kann ein weiteres denkwürdiges Match in seine Rekordbücher eintragen. Nachdem Barca Mannschaften vom Format Real Madrid und Bayern München besiegt hatte, erlebte man erneut einen denkwürdigen Abend in Dortmund und belegt nun den zweiten Platz in der Champions-League-Wertung. Die Blaugrana, mit Ferran Torres als unerwartetem Helden, der in den 20 Minuten, die er auf dem Spielfeld war, zwei Tore schoss, beendeten Dortmunds spektakuläre Serie in ihrem Stadion, in dem sie seit 2021 in der Champions League nicht mehr verloren hatten und 13 Spiele aneinandergereiht hatten (9 Siege und 4 Unentschieden) - etwas, das auch in dieser Bundesliga-Saison noch niemandem gelungen ist."

Marca: "Ferran reißt die 'Wand' in Dortmund ein. Großer Sieg für Barca dank der Tore von Raphinha und Ferran Torres, der für seine zwei Tore nur 20 Minuten brauchte. Barca hat praktisch schon einen Platz unter den ersten Acht der Champions League sicher."

AS: "Ferran Torres durchbricht die Mauer. Zwei Tore des 'Hais' (Spitzname El Tiburón, Anm. d. Red.) kompensieren die Fehler in der Defensive, die den verdienten Sieg noch gefährdeten."

Sport: "Der 'Hai Ferran' zertrümmert die Gelbe Wand, Barca gewinnt in der Champions League. Weder die beeindruckende 'Gelbe Wand' noch Leteixier (Schiedsrichter der Partie, Anm. d. Red.), der einen zweifelhaften Elfmeter gab, noch sonst etwas: Barca schlägt Borussia Dortmund nach einem beeindruckenden Schlagabtausch, um allen in Europa deutlich zu machen, dass man es ernst meint."

Weitere Pressestimmen aus dem Ausland

L'Équipe (Frankreich): "Barca schnappt sich den Sieg in Dortmund."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Barca siegt in Dortmund und holt sich den zweiten Platz dank eines Doppelpacks von Ferran Torres, der für Lewandowski eingewechselt wurde."

Blick (Schweiz): "Kobel hadert bei knapper BVB-Pleite mit Gegentor."