Neuendorf und Watzke winkt neue Amtszeit

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Hans-Joachim Watzke (l.) und Bernd Neuendorf (r.)

Der Deutsche Fußball-Bund wird Bernd Neuendorf sowie Hans-Joachim Watzke für eine Wiederwahl in die internationalen Gremien nominieren.

Dies entschied das Verbandspräsidium am Freitag. Damit können sich DFB-Präsident Neuendorf sowie Watzke, 1. DFB-Vizepräsident DFL, beim nächsten Ordentlichen UEFA-Kongress am 3. April 2025 in Belgrad erneut auf die Wahlliste setzen lassen. Dort werden Mandate für eine weitere vierjährige Amtszeit erteilt.

Neuendorf war am 5. April 2023 vom UEFA-Kongress in Lissabon als europäischer Vertreter in den FIFA-Rat gewählt worden, Watzke sitzt seither als deutscher Vertreter im UEFA-Exekutivkomitee.

Eine Vertretung eines Nationalverbandes in beiden Gremien ist möglich, wenn die beiden Mandate durch verschiedene Personen ausgeübt werden.