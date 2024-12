Xabi Alonso spricht klare Warnung aus

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Xabi Alonso warnt vor dem Augsburg

Double-Gewinner Bayer Leverkusen will den Schwung von sechs Siegen in Folge mitnehmen in die letzten beiden Bundesligaspiele des Jahres.

"Die Ergebnisse sind gut, die Mentalität ist gut. Wir haben aus unseren kleinen Fehlern gelernt", sagte Trainer Xabi Alonso vor dem Spiel beim FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr): "Es ist sehr wichtig, dass wir dieses hohe Niveau halten, denn in Augsburg ist es immer hart."

Eine Rückkehr des bis zu seiner Wadenverletzung formstarken Stürmers Patrik Schick ist noch nicht vom Tisch, betonte der spanische Coach: "Es ist möglich, aber wir entscheiden nach dem Training. Wir wollen bei ihm kein Risiko eingehen."