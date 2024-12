FC Bayern kassiert erste Saisonpleite!

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Jamal Musiala und der FC Bayern sahen in Mainz ganz schwach aus

Jamal Musiala und Leroy Sane schlurften mit hängenden Köpfen in die Gästekurve, als sich um das enttäuschte Bayern-Duo herum der Mainzer Wahnsinn Bahn brach. Trainer Bo Henriksen hüpfte wie ein Flummi über den Rasen, bis er bei Matchwinner Jae-sung Lee angekommen war und den Doppelpacker innig herzte.

Dank des Südkoreaners hatten die 05er dem ersatzgeschwächten Spitzenreiter beim überraschenden 2:1 (1:0) die erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison zugefügt - und die Weihnachtsmeisterschaft der Münchner zumindest aufgeschoben. "Das ein oder andere" Bierchen, sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert bei Sky schmunzelnd, werde sich beim Tabellensechsten nun "sicher ergeben".

Ganz anders der Rekordmeister: 210 Tage nach der bislang letzten Ligapleite gab es die erste unter Trainer Vincent Kompany, seine vierte in einem Pflichtspiel nach Aston Villa und Barcelona in der Champions League sowie Leverkusen im DFB-Pokal. 33 Punkte hat sein Team jetzt - unter Thomas Tuchel waren es im Vorjahr zum selben Zeitpunkt 35.

"Man muss sagen, dass es Mainz verdient hat. Sie waren in den Duellen giftiger und griffiger. Wir hatten selten Kontrolle und haben uns ihr Spiel aufdrängen lassen", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl und betonte: "Wir haben vom ersten Tag keine Entschuldigungen gesucht und suchen sie heute nicht. Wir haben die Qualität, solche Spiele zu gewinnen."

Bungert dagegen war voll des Lobes. "Unsere Mannschaft hat sich ein Selbstbewusstsein erarbeitet, das Trainerteam einen super Job gemacht, das war das i-Tüpfelchen, gegen eine Top-Mannschaft wie Bayern München so souverän zu gewinnen", sagte er.

Wirbelwind Lee (41., 61.) schockte die ratlosen Bayern, die auf acht Stars wie Stürmer Harry Kane und Kapitän Manuel Neuer verzichten mussten. Nationalspieler Sane (87.) gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Die Münchner sind vor der Weihnachtspause aber nur noch theoretisch von der Spitze zu verdrängen, aufgrund des viel besseren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Frankfurt ist der Status bis Januar quasi gesichert. Die SGE könnte mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig aber auf drei Zähler heranrücken, Titelverteidiger Bayer Leverkusen ist auf vier Punkte dran.

Verletzungs-Schock lässt Mainzer gegen FC Bayern kalt

Kompany reagierte nicht nur auf die Ausfälle, sondern brachte etwa in der Innenverteidigung Eric Dier erstmals seit dem Pokalspiel an gleicher Stelle Ende Oktober (4:0) von Beginn an. Die Gäste verbuchten zunächst den gewohnten Großteil des Ballbesitzes - doch wie von Coach Henriksen verlangt, traten die Mainzer mutig auf und verteidigten hoch. Michael Olise (6.) setzte mit seinem Pfostenschuss das erste Ausrufezeichen, kurz darauf köpfte der Franzose knapp über das Tor (12.). Doch in der Folge stockte die Münchner Offensive gewaltig.

Die Mainzer mussten eine Hiobsbotschaft verkraften: Nach einem Ballgewinn lief Kapitän Jonathan Burkardt plötzlich alleine aufs Tor zu, Kim störte den Stürmer im letzten Moment (13.). Burkardt verletzte sich dabei. Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt. Selbst Zauberfuß Musiala konnte dem robusten Gegner nicht wehtun, ihm fehlte diesmal jegliche Magie.