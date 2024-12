So luxuriös ist Vincent Kompanys neue Villa

IMAGO/Mladen Lackovic

Vincent Kompany übernahm im Sommer den FC Bayern

Seine sportliche neue Heimat hat Vincent Kompany beim FC Bayern längst gefunden und seit Neuestem wohl auch seine persönliche. Denn der FCB-Trainer soll kürzlich ein Anwesen in einem Nobelvorort von München bezogen haben. Und die Villa hat es offenbar in sich.

Erst vor wenigen Tagen berichtete Max Eberl, wie er Vincent Kompany auf dessen Couch von einem Engagement beim FC Bayern überzeugte, damals allerdings noch im Norden Englands, als dieser noch beim FC Burnley unter Vertrag stand.

Mittlerweile ist Kompany längst Trainer des deutschen Rekordmeisters und in sportlicher Hinsicht sehr gut angekommen. Zwar flogen die Münchner zuletzt Anfang Dezember nach engem Spiel aus dem DFB-Pokal (0:1 gegen Bayer Leverkusen), doch in der Champions League ist der FCB auf Kurs und in der Liga grüßen die Roten ohnehin mit Vorsprung und bereits 42 erzielten Toren von der Spitze.

Zeit also für Kompany, sich auch auf privater Ebene in Deutschland einzurichten. Wie "Bild" erfahren hat, hat der Belgier kürzlich im Münchner Vorort Grünwald ein neues Zuhause bezogen.

FC Bayern: Kompany-Familie hat viel Platz in neuer Villa

Rund acht Kilometer vom Trainingsgelände des FC Bayern entfernt hat sich Kompany demnach eine Luxus-Villa gemietet, die zuvor auch schon der heutige BVB-Sportchef Lars Ricken mit seiner damaligen Frau, TV-Moderatorin Andrea Kaiser, bewohnte.

Laut "Bild" bietet Kompanys neues Haus jede Menge Annehmlichkeiten. Die Ausstattung ist immens.

Drei Kinderzimmer - eines für jedes Kind: Tochter Sienna und die beiden Söhne Kai und Caleb.

Kompany selbst und seine Frau Carla können sich in einer großen Wohnküche austoben, dazu gibt es nach Informationen des Boulevard-Blattes ein "XXL-Wohnzimmer" und ein "XXL-Badezimmer".

Hinzu kommt ein Indoor-Pool, eine Sauna, eine Bibliothek und ein Garten, der videoüberwacht ist. Nicht unweit von Kompany leben zudem die aktuellen Bayern-Stars Leroy Sané und Joshua Kimmich, der zu Beginn des Jahres in eine neu gebaute Villa im Münchner Süden zog.