Newcastle-Stürmer beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO/John Walton

Hat der VfB Stuttgart Miguel Almiron (r.) auf dem Zettel?

Beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart besteht akute Stürmer-Not. Kurz vor dem Beginn der Transferphase schwappt aus England ein passendes Transfer-Gerücht herüber.

Der VfB Stuttgart zeigt nach Angaben der "Sun" Interesse an einer Verpflichtung von Miguel Almirón. Der Paraguayer steht schon seit Januar 2019 beim Premier-League-Klub Newcastle United unter Vertrag, sein Arbeitspapier ist noch bis 2026 gültig.

Dem Boulevardblatt zufolge denken die Magpies im Winter nun darüber nach, den Linksfuß auf Leihbasis abzugeben. Zählte Almirón in den vergangenen Jahren zu den absoluten Leistungsträgern und Stammspielern im Kader, stand er in der laufenden Spielzeit erst dreimal in der Startelf. Insgesamt brachte es der Angreifer auf neun Einsätze, drei davon im League Cup.

Gut für Newcastle: Neben dem VfB Stuttgart sollen gleich mehrere Konkurrenten aus der Premier League Interesse am Außenstürmer zeigen. Namentlich genannt werden Crystal Palace, Leicester City und Wolverhampton Wanderers. Zudem wird Ligue-1-Vertreter Olympique Marseille mit einer Verpflichtung in Verbindung gebracht.

Grundsätzlich soll Newcastle United allerdings auch bereit sein, sich dauerhaft von Miguel Almirón zu trennen, um so in Einklang mit den Regeln des Financial Fair Plays zu sein. Ab welcher Ablösesumme der Klub gesprächsbereit wäre, berichtet die "Sun" nicht. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien soll derweil schon im vergangenen Winter gescheitert sein, nachdem die Verhandlungen nicht zum Ziel führten.

Auf welcher Position verstärkt sich der VfB Stuttgart?

Dass der Flügelstürmer beim VfB Stuttgart gehandelt wird, überrascht indes nicht. Die Schwaben haben im bisherigen Saisonverlauf mit gleich mehreren Verletzungen im Angriff zu kämpfen.

Nationalspieler Deniz Undav fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses schon seit Anfang November, noch schlimmer traf es El-Bilal Touré, der sich wenig später einen Mittelfußbruch zuzog und mehrere Monate ausfällt. Auch die Flügelspieler Jamie Leweling und Justin Diehl (beide Oberschenkelverletzung) müssen derzeit passen.

"Bild" hatte unlängst allerdings berichtet, dass man die Verletztenmisere im Ländle ohne weiteren Zuwachs im Winter ausstehen will. Sollte der Klub einen Spieler im Januar verpflichten, würde man eher einen Mann für die Defensive holen.