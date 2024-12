Wintertransfers? VfB-Boss Wohlgemuth reagiert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Max Vincen

Fabian Wohlgemuth äußert sich zu den Transferbestrebungen des VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart kämpfte im Laufe der Bundesliga-Hinrunde immer wieder mit Verletzungsproblemen. Gerade im Sturm- und Abwehrzentrum fehlten den Schwaben regelmäßig etablierte Kräfte. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schließt daher die Verpflichtung von Winter-Neuzugänge nicht aus. Mit aller Macht wolle der Vizemeister aber auch nicht nachlegen.

Bereits vor der knappen 0:1-Niederlage zum Jahresabschluss gegen den FC St. Pauli hatte Cheftrainer Sebastian Hoeneß durchblicken lassen, dass er sich einen weiteren Innenverteidiger gut vorstellen könne, und auch im Angriff sind Verstärkungen möglich - obwohl die Nationalspieler Deniz Undav und Jamie Leweling beim Neustart am 2. Januar zurückerwartet werden.

"Die Situation ist da genau so", äußerte sich Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zu den Transferbemühungen des VfB Stuttgart: "Wenn sich eine Situation ergibt, wo es passt - in die taktische Struktur und in Sachen Nachhaltigkeit -, denken wir auch darüber nach." Gegenüber dem "kicker" präzisierte der Klub-Boss die Planungen des Vizemeisters.

VfB Stuttgart: Bei Neuzugängen "muss es schon passen"

"Wenn es Lösungen gibt, können Vorgriffe möglich sein. Müssen aber nicht", stellte der 45-Jährige im Gespräch mit dem Fachmagazin klar und verwies auf die schwierigeren Umstände, die das Winter-Transferfenster im Januar mit sich bringt: "Der Wintertransfermarkt gestaltet sich anders als der Sommertransfermarkt. Die Optionen sind wesentlich geringer. Von daher muss das schon passen."

Not-Transfers oder Schnellschüsse wird es beim VfB Stuttgart nach einem "überragenden Jahr", wie Hoeneß nach dem letzten Pflichtspiel in 2024 meinte, daher nicht geben. Zuletzt waren unter anderem der slowenische Nationalspieler Jaka Bijol von Serie-A-Klub Udinese Calcio und Newcastle-Angreifer Miguel Almirón mit dem Traditionsklub in Verbindung gebracht worden.

Auch an Max Finkgräfe vom 1. FC Köln und Stefanos Tzimas vom 1. FC Nürnberg soll Interesse aus dem Ländle bestehen.