Zahlt der neue Interessent den Malen-Preis?

Donyell Malen könnte den BVB noch im Januar verlassen

Nicht erst seit letztem Sommer gibt es immer wieder Abwanderungsgerüchte um Donyell Malen von Borussia Dortmund. Nun bringt sich offenbar ein neuer Interessent für den BVB-Offensivmann in Stellung. Und zahlt dieser die geforderte Summe, dann wäre Malen wohl schon in Kürze weg.

Eigentlich hat Donyell Malen bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Doch dass der niederländische Stürmer noch so lange im BVB-Trikot spielt, glaubt kaum noch ein Beobachter. Immer wieder hieß es zuletzt, dass Malen unzufrieden sei und mit einem vorzeitigen Wechsel liebäugeln soll.

"Sky" berichtete kürzlich sogar, dass der Angreifer bereits in der jüngst gestarteten Winter-Transferperiode den Abflug machen könnte.

Passend dazu gibt es nun Meldungen in englischen Medien und bei "Bild", dass Aston Villa es auf den Stürmer abgesehen hat, der in dieser Saison bislang auf fünf Tore kommt - drei davon in der Fußball-Bundesliga, zwei in der Champions League.

Laut dem deutschen Boulevard-Blatt sollen die Bosse der Villans bereits beim Management von Malen vorgefühlt und ihr Interesse hinterlegt haben. Malen hatte zuletzt den Berater gewechselt und sich einer US-amerikanischen Agentur angeschlossen.

Dass Aston Villa über einen Malen-Transfer nachdenkt, kommt nicht von ungefähr. Der Tabellenvierte der Vorsaison findet sich derzeit nur im Mittelfeld des Tableaus wieder. Deshalb will man im Winter personell nachrüsten, heißt es.

Sollte Villa bei Malen Ernst machen, könnte ein Transfer gelingen, sofern die Verantwortlichen zwischen 25 und 30 Millionen Euro auf den Tisch legen. Bekommt der BVB diese Summe, würden die Bosse den Stürmer laut "Bild" ziehen lassen. Ähnlich hatte zuletzt auch "Sky" berichtet.

BVB wohl zu Malen-Verkauf bereit

Die Gründe liegen auf der Hand: Neben Malens eigener Unzufriedenheit mit seiner Situation in Dortmund ist man auch bei BVB enttäuscht von den Leistungen des Niederländers. Und: In diesem Winter ist wohl die letzte Chance, noch groß Kasse mit dem Angreifer zu machen, der den BVB damals 30 Millionen Euro Ablöse kostete, als er Ende Juli 2021 von PSV Eindhoven kam.

Bei "Sport Bild" betonte Lars Ricken zwar zuletzt, dass weder Malen "bislang zu uns gekommen ist und einen Wechselwunsch formuliert hat noch wir die Tür geöffnet haben", allerdings fügte ", betonte Ricken, fügte der BVB-Sportgeschäftsführer vielsagend an: "Aber ich betreibe grundsätzlich bei keinem Spieler Ausschließeritis."