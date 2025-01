Hoffenheim macht Millionen-Deal perfekt

IMAGO/RC Lens v Olympique Lyon

Gift Orban heuert bei der TSG 1899 Hoffenheim an

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Stürmer Gift Orban verpflichtet. Der 22 Jahre alte Nigerianer kommt vom französischen Erstligisten Olympique Lyon in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag.

Laut Medien steht eine Ablösesumme von mindestens neun Millionen Euro im Raum.

"In Gift Orban haben wir genau den schnellen Stürmer mit gutem Tiefgang gefunden, den wir gesucht haben", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG: "Gift hat seine Torgefahr und seine Spielfreude auf seinen bisherigen Stationen immer wieder unter Beweis gestellt, so dass wir überzeugt davon sind, dass er unserer Mannschaft mit seinen Fähigkeiten eine größere Variabilität in der Offensive verleiht."

Gift Orban war im Januar 2024 vom belgischen Erstligisten KAA Gent nach Frankreich zu Olympique Lyon gewechselt. Dort absolvierte er in den vergangenen zwölf Monaten 21 Pflichtspiele für den französischen Traditionsklub, darunter das Europa-League-Auswärtsspiel bei der TSG (2:2) Anfang November.

Hoffenheim war am Donnerstag in die Rückrundenvorbereitung gestartet, mit 14 Punkten belegen die Kraichgauer in der Bundesliga nur den 15. Tabellenplatz. Am Mittag hatte die TSG bereits das vorzeitige Leih-Ende von Stürmer Erencan Yardimci zum österreichischen Doublegewinner Sturm Graz vermeldet.