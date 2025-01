Werder Bremens Trainingsstart ohne Ducksch

firo Sportphoto/SID

Fehlt Weder Bremen zu Jahresbeginn: Marvin Ducksch

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss zum Trainingsauftakt auf Angreifer Marvin Ducksch verzichten.

Wie der Tabellensiebte am Donnerstag mitteilte, muss der 30-Jährige "nach einem kleinen Eingriff an der Schilddrüse in den kommenden Tagen etwas kürzertreten und indoor trainieren."

Ob Trainer Ole Werner im ersten Spiel nach der Weihnachtspause gegen RB Leipzig (12. Januar, 15:30 Uhr) auf seinen besten Vorlagengeber zurückgreifen kann, stehe laut Leiter Profifußball Peter Niemeyer noch "in den Sternen".

Ducksch gelangen in der laufenden Spielzeit vier Treffer und sieben Vorlagen.

Außer dem zweimaligen Nationalspieler fehlten Bremen zum Start Michael Zetterer, Leonardo Bittencourt (beide krank), Felix Agu (Außenbandprobleme) und Angreifer Keke Topp (Syndesmoseriss), der wohl noch bis Februar ausfallen wird.