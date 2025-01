Fix! Dynamo Dresden holt Nationalspieler

IMAGO/pepphoto / Sascha Weiz

Andi Hoti (l.) wechselt von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg zu Dynamo Dresden

Fußball-Drittligist SG Dynamo Dresden hat die Rückkehr in die 2. Bundesliga fest im Visier. Für dieses Ziel verstärkten sich die Sachsen jetzt mit einem Nationalspieler.

Schon am Donnerstag pfiffen es die Spatzen von den Dächern. Am Freitag gab Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden die Verpflichtung von Andi Hoti offiziell bekannt.

Der 21-jährige Abwehrspieler wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom 1. FC Magdeburg zur SGD. Beim Tabellenfünften der 2. Bundesliga kam das Nachwuchstalent, das bei Inter Mailand ausgebildet wurde, in der laufenden Saison nur auf fünf Ligaeinsätze.

Vor allem Dynamo-Trainer Thomas Stamm freut sich über den Transfer des kosovarischen Nationalspielers. Beide arbeiteten bereits in der Saison 2022/23 beim SC Freiburg II zusammen. Mit der Bundesliga-Reserve der Breisgauer erreichten Stamm und Hoti damals Platz zwei in der 3. Liga.

SG Dynamo Dresden: Stamm freut sich auf Nationalspieler

"Ich hatte mit Andi in Freiburg ein sehr gutes Jahr und habe die Arbeit mit ihm genossen", wird Stamm in einer Pressemitteilung der Dresdner zitiert: "Er ist trotz seines noch jungen Alters ein sehr reifer Spieler, der mit seiner robusten Spielweise, gepaart mit der nötigen Schnelligkeit, ein weiterer Baustein für unser Spiel sein kann. Ich hoffe, wir können gemeinsam an die erfolgreiche Zeit anknüpfen."

"Mit Andi konnten wir einen jungen und sehr talentierten Spieler für uns gewinnen, der hier in Dresden seine Entwicklung vorantreiben und unserem Team weitere Stabilität verleihen kann", machte auch Thomas Brendel, der Geschäftsführer Sport der SGD, deutlich.

Vor seiner Zeit in Freiburg und Magdeburg spielte Hoti, der 2003 in der Schweiz geboren wurde, zunächst für die Junioren des FC Zürich. Im Januar 2020 heuerte der 1,93 Meter große Verteidiger bei der U17 von Inter Mailand an.

Für die Nerazzurri spielte Hoti bis zur U19. In der Saison 2021/22 feierte er mit dem Inter-Nachwuchs auch den Gewinn der italienischen Jugendmeisterschaft Primavera. 2024 gab Hoti sein Länderspieldebüt für den Kosovo.