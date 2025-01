Kuriose Rote Karte: VfB verpasst ersten Sieg in 2025

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bei Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam ging es zur Sache

Der VfB Stuttgart ist am Sonntag mit einem achtbaren 2:2-Remis gegen Ajax Amsterdam ins Jahr 2025 gestartet. Ein ehemaliger Bundesligaspieler sorgte im Testspiel derweil für ein Kuriosum.

Denn für sein Foul an Atakan Karazor sah der Ex-Bremer Davy Klaassen in der 56. Minute zunächst die Rote Karte. Doch der Ajax-Star musste nicht vom Feld und durfte weiterspielen.

Der Grund: Eine Intervention von Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß. Dieser wollte den Tests in Gleichzahl bestreiten und beenden. Er habe Schiedsrichter Christian Ballweg in Absprache mit dem gegnerischen Trainer darum gebeten, dass Klaassen auf dem Platz bleibe und in Gleichzahl zu Ende gespielt werde, erklärte Hoeneß später.

Bei einem Test gehe es mehr um Intensität als das Ergebnis. Es sei eine "gute Lösung" gewesen, der Unparteiische habe "Fingerspitzengefühl" bewiesen. VfB-Kapitän Karazor wurde derweil ausgewechselt, wirkte aber zunächst nicht schlimmer verletzt.

Zum Zeitpunkt der kuriosen Szene lag der VfB Stuttgart mit 2:1 in Führung. Nationalspieler Angelo Stiller (13.) und Chris Führich (19.) hatten die Schwaben frühzeitig auf Kurs gebracht.

Nach dem Seitenwechsel kam der niederländische Rekordmeister dann besser ins Spiel. Zunächst unterlief VfB-Verteidiger Jeff Chabot ein Eigentor (52.). In der strittigen Gleichzahl gelang Chuba Akpom (86.) schließlich noch der späte Ausgleich.

Begleitet wurde das Testspiel im Robert-Schlienz-Stadion von einigen erfreulichen Nachrichten beim VfB. Flügelspieler Jamie Leweling feierte nach überstandener Muskelverletzung sein Comeback.

VfB Stuttgart muss Aufholjagd starten

Auch Deniz Undav ist nach seinem Faserriss zurück im Training. Gegen Ajax wurde der DFB-Angreifer aber noch geschont.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth berichtete derweil am Sonntag gegenüber "Sky", dass sich die Stuttgarter aktuell in "guten Gesprächen" mit Angelo Stiller befinden. Der bis 2027 laufende Vertrag des Mittelfeld-Strategen soll nach Vorstellung des Klubs verlängert werden.

Bis zu einer Einigung dürfte zwar noch etwas Zeit vergehen, der VfB-Funktionär zeigte sich aber optimistisch. Stiller sei ein "absoluter Eckpfeiler" am Neckar, schwärmte Wohlgemuth.

In der Rückrunde hat der VfB Stuttgart auch sportlich noch eine große Aufgabe vor der Brust. Der bisherige Saisonverlauf blieb hinter den Erwartungen zurück. Nun soll mit einer Aufholjagd noch das international Geschäft erreicht werden.

Ihr erstes Liga-Spiel im neuen Jahr bestreiten die Stuttgarter am 12. Januar beim FC Augsburg. Aktuell liegt der Vizemeister in der Tabelle auf Rang zehn.