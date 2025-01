Leihe von SGE-Stürmer? Krösche spricht Klartext

IMAGO/Jan Huebner

Igor Matanovic (l.) will sich bei Eintracht Frankfurt durchsetzen

Hinter Omar Marmoush und Hugo Ekitiké ist Igor Matanovic aktuell nur die dritte Wahl im Sturm von Eintracht Frankfurt. Eine Leihe des kroatischen Nationalspielers ist allerdings keine Option, wie Sportvorstand Markus Krösche betonte.

"Igor wird bei uns bleiben", stellte Krösche in einem Interview mit dem "kicker" klar und ergänzte: "Er hat keine Intention, sich ausleihen zu lassen. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben, weil er andere Komponenten mitbringt als Omar Marmoush und Hugo Ekitiké. Sein Profil gibt es in Europa nicht so oft."

In der Saison 2023/2024 war Igor Matanovic bereits an den Karlsruher SC verliehen.

In der aktuellen Spielzeit kommt der Stürmer bei Eintracht Frankfurt nicht an Marmoush und Ekitiké vorbei. Der 21-Jährige stand zwar in 20 Pflichtspielen auf dem Platz, von Beginn an durfte aber nur sechs Mal ran. Zwei Tore und eine Vorlage stehen zu Buche.

"Trotz seiner Größe verfügt er über eine gewisse Beweglichkeit und mit 34 km/h auch über eine gute Geschwindigkeit", lobte Krösche Matanovic weiter: "Du brauchst eine echte Neun im Kader. Ob du sie in jedem Spiel brauchst, darüber kann man diskutieren."

Krösche vergleicht Matanovic mit Gyökeres und Guirassy

In dem Zusammenhang verglich Krösche den SGE-Spieler mit Top-Stürmern in Europa. "Wuchtige Stürmertypen brauchen manchmal einfach etwas Zeit. Das sieht man auch, wenn man sich die Entwicklung von Sportings Viktor Gyökeres oder Serhou Guirassy anschaut", so der Sportvorstand, der weiter ausführte: "Ein gutes Beispiel ist auch Alexander Sörloth, der in Leipzig nicht so gut funktionierte und jetzt bei Atletico Madrid in der spanischen Liga sehr viele Tore erzielt."

Bei seinem ersten Kontakt mit dem Ball sei Matanovic allerdings noch "manchmal unsauber", rüffelte Krösche, betonte aber dennoch: "Mit seiner Körperlichkeit, Strafraumpräsenz und Kopfballstärke bei Standardsituationen bringt er unheimlich viel mit."