FC Bayern zurrt Wintertransfer fest

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben wohl einen Wintertransfer eingetütet

Bereits im November wurde Bajung Darboe vom FC Los Angeles beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern gehandelt. Nun haben die Münchner den Winter-Transfer wohl eingetütet.

Wie die "Bild" berichtet, steht der FC Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Bajung Darboe. Demnach wechselt der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler noch im Januar für rund 1,5 Millionen Euro an die Säbener Straße.

Der Deal soll in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Wie lange das Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister laufen soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

Spielpraxis soll das US-amerikanische Talent zunächst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern sammeln.

Bajung Darboe kennt den FC Bayern bereits

Schon im November hatten sowohl der Journalist Tom Bogert als auch Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend über das Interesse des FC Bayern berichtet.

Darboe kennt den FC Bayern bereits, absolvierte vor rund zwei Jahren schon einmal ein Probetraining beim Bundesligisten. Wie es scheint, vollzieht der US-Amerikaner nun den nächsten Karriereschritt und wechselt an die Säbener Straße. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Bajung Darboe noch ohne Einsatz bei den Profis

Für die Profis vom FC Los Angeles stand Darboe bislang noch nicht auf dem Platz. Zuletzt kam der Youngster in der Reservemannschaft zum Einsatz. In 15 Spielen in der Major League Soccer Next Pro gelang dem offensiven Mittelfeldspieler weder ein Tor noch eine Vorlage.

Seit März 2023 arbeiten der FC Bayern München und der FC Los Angeles im Bereich der Nachwuchsförderung zusammen. "Ziel der Zusammenarbeit ist es, internationale Talente auch in Kooperation mit Partnervereinen für die eigenen Mannschaften und den Profifußball auszubilden", hieß es damals in einer Vereinsmitteilung des Fußball-Bundesligisten.