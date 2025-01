Medien: Musiala fordert Mega-Ausstiegsklausel

IMAGO/Mladen Lackovic

Jamal Musiala soll auch langfristig das "Gesicht" des FC Bayern bleiben

Der FC Bayern will unbedingt mit seinem Superstar Jamal Musiala verlängern. Doch offenbar könnte eine Forderung des Nationalspielers zu Problemen in den Vertragsverhandlungen führen.

Dem FC Bayern droht ein Tauziehen in den Gesprächen mit Jamal Musiala über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Wie "Sport Bild" in seiner Mittwochsausgabe berichtet, hat die Musiala-Seite den Münchner Kaderplanern einen Entwurf vorgelegt, in dem eine Ausstiegsklausel in dreistelliger Millionenhöhe verankert sein soll.

Konkret gehe es um 175 Millionen Euro, so das Fachblatt. Die Klausel soll vor allem dann festgeschrieben werden, wenn es um den angedachten Fünfjahresvertrag geht. Das würde bedeuten: Musiala würde sich zwar langfristig an den FC Bayern binden, sich aber gleichzeitig eine Hintertür für einen Wechsel zu einem weiteren europäischen, und zahlungskräftigen, Top-Klub offen lassen. Interessen stehen schon jetzt Schlange.

Max Eberl stellt Jamal Musiala kein Ultimatum aus

Jene Summe könnte nun zum Knackpunkt in den Verhandlungen und sogar zu einem "Problem" für den deutschen Rekordmeister werden, heißt es. Dem Bericht nach wollen die Bayern eine solche Klausel verhindern. Ähnlich berichtete auch der Pay-TV-Sender "Sky".

Musialas aktueller Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2026.

Sportvorstand Max Eberl hatte am Montag am Rande des 6:0-Testspielsiegs gegen RB Salzburg noch zu den derzeit diskutierten Personalien gesagt: "Wir werden in Ruhe mit den Spielern und den Agenten weiter sprechen." Neben Musialas Verlängerung steht derzeit auch die von Joshua Kimmich noch aus, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Natürlich wolle man irgendwann auch Entscheidungen haben. Er werde aber auch weiterhin kein "Ultimatum" festlegen. Allerdings sei klar, dass "in den nächsten Wochen und Monaten natürlich irgendwann Klarheit herrschen muss für alle Beteiligten", steckte Eberl den Zeitrahmen: "Wir werden das weiter vorantreiben."

Jamal Musiala zählt beim FC Bayern zu den absoluten Leistungsträgern. Der deutsche Nationalspieler soll auch langfristig das "Gesicht" des Klubs werden, hatte Max Eberl schon vor einigen Monaten öffentlich betont und so eine Vertragsverlängerung angeschoben.