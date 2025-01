Wechsel zu Bayern oder Barca? Tah äußert sich zu Gerüchten

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Wohin zieht es Jonathan Tah von Bayer Leverkusen?

Noch immer ist offen, welches Trikot Jonathan Tah in der kommenden Spielzeit trägt. Ein Verbleib des deutschen Nationalspielers bei Bayer Leverkusen gilt als unwahrscheinlich. Das Interesse des FC Bayern ist zuletzt abgekühlt. Der FC Barcelona gilt als heißestes Transferziel. Nun hat sich der Innenverteidiger selbst zu den Gerüchten um seine Person geäußert.

Wechselt Bayer Leverkusens Kapitän Jonathan Tah 2025 ablösefrei nach Spanien? Berichten von der iberischen Halbinsel zufolge hat sich der deutsche Nationalspieler längst für einen Transfer zum FC Barcelona entschieden. Diesen Spekulationen hat der Innenverteidiger selbst nun ein Ende bereitet.

"Stand jetzt ist nichts entschieden. Ich bin voll und ganz darauf fokussiert, mit Leverkusen erfolgreich zu sein. Meine Entscheidung werde ich demnächst treffen - und wenn ich das getan habe, das auch kommunizieren", stellte der ehemalige HSV-Profi gegenüber "Sky" klar.

FC Bayern hat Jonathan Tah weiter im Blick

Dem Pay-TV-Sender zufolge steht bislang nur fest, dass Tah sein Arbeitspapier beim deutschen Meister definitiv nicht verlängern wird. Sein ablösefreier Abschied aus dem Rheinland sei beschlossene Sache, heißt es. Konkurrenz im Poker um die Dienste des DFB-Verteidigers bekommt Barca vom FC Bayern, die in der Causa Tah offenbar nicht locker lassen.

Im vergangenen Sommer stand der 28-Jährige kurz vor einem Wechsel an die Säbener Straße, der jedoch an einer fehlenden Einigung über die Ablösesumme scheiterte. Laut "Sky" ist das Interesse des deutschen Rekordmeisters am Leverkusener Abwehrchef zwar abgekühlt, ganz aus den Bayern-Köpfen sei die Personalie allerdings noch nicht.

Auch Inter Mailand soll die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Tah, der 2015 aus Hamburger zu Bayer Leverkusen wechselte, noch nicht aufgegeben haben. "Sky" zufolge befindet sich Barca allerdings in der Pole Position.