TSV 1860 München droht Transfer-GAU

IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München erlebt einen schwierigen Transfer-Winter

Mit Erik Engelhardt und Dominik Martinovic sind gleich zwei designierte Transferziele des TSV 1860 München zu Mitbewerben aus der 3. Liga gewechselt. Nun sickerte durch, dass den Löwen für die Winterwechselperiode keinerlei Transfer-Budget zur Verfügung steht.

Beim TSV 1860 München kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Nach einer durchwachsenen Hinrunde bestimmte zuletzt die gerichtliche Auseinandersetzung mit Oliver Mueller die Schlagzeilen an der Grünwalder Straße. Beim Gütetermin vor dem Münchner Arbeitsgericht plauderte 1860-Anwalt Erhard Kött beiläufig aus, dass der Ex-CEO das freigegebene Budget von 4,5 Millionen Euro bereits im Sommer überzog.

"Es gibt keinen finanziellen Spielraum durch die fehlerhafte Vorgabe", so der Rechtsbeistand des Drittligisten am Freitag. Müller habe sich massiv verkalkuliert, was Auswirkungen auf mögliche Neuverpflichtungen hatte: "Gespräche, die vor dem Vertragsabschluss standen, wurden abgebrochen. Für bestimmte Positionen konnte kein Spieler verpflichtet werden, was den Verein bis heute belastet."

Dennis Dressel sagt 1860 München ab

An der finanziellen Situation hat sich auch im Januar nichts verändert, was dazu führt, dass der abstiegsbedrohte Traditionsklub die angedachte Transfer-Offensive abblasen muss. Erik Engelhardt (Energie Cottbus) und Dominik Martinovic (RW Essen) entschieden sich für Wechsel zu Konkurrenten aus der 3. Liga.

Auch der angedachte Transfer-Coup um den Ulmer Leistungsträger Philipp Maier fällt somit wohl ins Wasser. Für Ernüchterung in Giesing sorgte zudem die öffentliche Absage von Dennis Dressel, der bei 1860 München als heißer Kandidat auf eine Rückkehr gehandelt wurde. Stattdessen will der Mittelfeldspieler beim Grazer AK in Österreich bleiben.

"Ich denke nicht über einen Wechsel nach. Ich fühle mich in Graz wohl und bin glücklich", stellte der 26-Jährige gegenüber der "Kronen Zeitung" klar, auch wenn "1860 immer eine Option" für ihn sei.