Neururer glaubt: "Es wird schwer für Sahin"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nuri Sahin muss beim BVB das Ruder herumreißen

Bei Borussia Dortmund setzt sich der Abwärtstrend weiter ungebremst fort. Längst ist auch Trainer Nuri Sahin in die Schusslinie gerückt. Bundesliga-Ikone Peter Neururer glaubt, dass es in den nächsten Wochen eng für den BVB-Coach werden könnte.

"Die Tendenz ist wirklich mehr als bedenklich", urteilte der 69-Jährige in seiner Kolumne für das Portal "wettfreunde.net". "Es wird verdammt schwer für die Borussia, oben nochmal ranzukommen und demzufolge auch schwer für Nuri Sahin", so die Einschätzung der Ruhrpott-Legende.

Aus den kommenden zwei Spielen gegen Holstein Kiel und Eintracht Frankfurt müssten nun mindestens vier Punkte herausspringen, befand Neururer. Ansonsten stünde der Borussia wohl tatsächlich eine handfeste Trainerdiskussion bevor.

Noch hat die Chefetage des BVB volles Vertrauen in Nuri Sahin, berichtete jüngst die "Bild". Vor der sportlichen Realität kann man sich bei den Schwarzgelben aber nicht verstecken.

Durch die jüngste Pleite gegen Bayer Leverkusen (2:3) ist Dortmund in der Bundesliga bis auf Platz acht abgerutscht. Sollte die Sahin-Elf am Dienstag in Kiel (18:30 Uhr) nicht gewinnen, droht nach 17 gespielten Partien eine Platzierung in der unteren Tabellenhälfte.

BVB droht die untere Tabellenhälfte

"Bei Borussia Dortmund könnte man sagen, jetzt haben sie die Heimstärke auch noch verloren", begann Neururer seine Analyse zum Leverkusen-Spiel.

Letztlich wolle er die Partie in seiner Beurteilung aber außen vor lassen. Denn die Niederlage sei in erster Linie darauf zurückzuführen, "dass Borussia Dortmund auf eine komplette Viererkette verzichten musste", erklärte der einstige Coach des VfL Bochum und von Schalke 04.

Aufgrund einer Grippewelle war der BVB gegen den amtierenden Meister mit zwei Spielern aus der U23 aufgelaufen. Julian Ryerson musste zudem als Innenverteidiger aushelfen.

Gelindert haben sich die Personalsorgen seit dem Wochenende nur geringfügig.