Bayern-Keeper Grohs nach Tumorerkrankung zurück

Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs ist zurück im Mannschaftstraining

Gute Nachrichten aus München: Torhüterin Maria Luisa Grohs von den Bundesliga-Frauen des FC Bayern hat nach ihrer Tumorerkrankung erstmals wieder mit ihrem Team trainiert.

Zum Start der Wintervorbereitung der Meisterinnen absolvierte die 23-Jährige nach Angaben des Vereins Teile des Mannschaftstrainings.

Zur Mitteilung veröffentlichten die Bayern ein Foto, das Grohs lächelnd im Trainingsoutfit auf dem Rasen zeigt. In den kommenden Wochen werde sie "an ihren nächsten Schritten" zum Comeback arbeiten, hieß es in dem kurzen Update weiter.

Im Oktober war bei Grohs eine Tumorerkrankung diagnostiziert worden, im Monat darauf hatten die Bayern die Diagnose bekannt gegeben. Kurz vor Weihnachten teilte ihr Klub dann mit, dass Grohs sich nach erfolgreichen medizinischen Maßnahmen auf dem Genesungsweg befinde.

Ihr bislang letztes Pflichtspiel für die Münchnerinnen hatte sie Anfang November in der Champions League gegen Valerenga Oslo bestritten. Am Freitag fliegen die Bayern ins Trainingslager nach Sevilla. Nach der Winterpause geht es am 2. Februar in der Bundesliga weiter, wenn der Tabellenzweite bei RB Leipzig gefordert ist.