Milan vorerst ohne Ex-Schalker Malick Thiaw

IMAGO/EPhotopress

Malick Thiaw wird der AC Mailand wegen einer Oberschenkelverletzung vorerst fehlen

Der dreimalige Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw wird der AC Mailand wegen einer Oberschenkelverletzung vorerst fehlen.

Der italienische Spitzenklub muss bei den Spielen am Samstag bei Juventus Turin in der Liga sowie am kommenden Mittwoch in der Champions League gegen den FC Girona auf den Innenverteidiger verzichten. Thiaw werde "in sieben bis zehn Tagen" erneut untersucht, teilte Milan am Mittwoch mit.

Der 23-Jährige war am Dienstag beim 2:1 in der Liga bei Como 1907 angeschlagen ausgewechselt worden. Thiaw ist in der Abwehr bei Milan gesetzt. Seine drei Länderspiele hatte er im Jahr 2023 absolviert.