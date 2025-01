Transfer-Duell mit Juve? United-Star weiter Thema beim BVB

IMAGO/Martin Rickett

Tyrell Malacia (m.) ist offenbar weiter Thema beim BVB

Inmitten einer sportlichen Krise sucht Borussia Dortmund auf dem Winter-Transfermarkt nach Verstärkungen. Weit oben auf der Wunschliste des BVB soll die Verpflichtung eines Linksverteidigers stehen. Tyrell Malacia von Manchester United soll in den Gedankenspielen des Bundesligisten weiterhin eine Rolle spielen.

Die Suche nach dringend benötigten Sofort-Hilfe bei Borussia Dortmund läuft auf Hochtouren. Insbesondere die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers und eines Nachfolgers für den auf die Insel gewechselten Donyell Malen sollen beim BVB oberste Priorität genießen. An möglichen Kandidaten, insbesondere für die defensive Außenbahn, mangelt es nicht.

Bereits im Dezember hatte das englische Portal "CaughtOffside" mit Verweis auf eigene Informationen vermeldet, dass der BVB an einer Verpflichtung des Niederländers Tyrell Malacia interessiert ist, der aktuell noch bei Manchester United unter Vertrag steht. Bei den Red Devils ist der 25-Jährige allerdings nur Ersatz und soll daher im Winter verkauft oder verliehen werden.

Juventus Turin mischt bei BVB-Kandidat kräftig mit

Auch wenige Woche später soll der Linksfuß weiterhin ein Thema beim Bundesligisten sein. Auch der Profi selbst soll einem Wechsel nach Deutschland insgesamt offen gegenüberstehen, heißt es in einem neusten Bericht von "CaughtOffside". Konkurrenz droht den Westfalen demnach aus der italienischen Serie A. Dort soll Juventus Turin um den neunfachen Nationalspieler buhlen.

Die Bemühungen der Alten Damen um die Dienste von Malacia, der am Old Trafford noch bis 2026 unter Vertrag steht, sollen bislang deutlich konkreter gewesen sein als jene, die der bis dato BVB unternommen hat. Sowieso soll man am Westfalenstadion nicht restlos von dem Außenverteidiger überzeugt sein.

Laut "Bild"-Angaben haben die Dortmunder Bedenken, dass Malacia aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit nicht die gewünschte Verstärkung ist.