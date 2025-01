Bayer-Star wohl schwer verletzt

IMAGO/RHR-FOTO

Bayer Leverkusens Terrier verletzte sich früh

Bayer Leverkusen droht ein langer Ausfall von Martin Terrier. Der Offensivspieler soll am Sonntag näher untersucht werden, nachdem er beim 3:1 (1:0) am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach ausgewechselt worden war.

Mitspieler Granit Xhaka deutete an, dass der Verdacht auf einen Achillessehnenriss besteht.

"Ich hoffe wirklich, dass es nicht das ist, was wir ahnen und was er auch gespürt hat. Das wäre ein Schlag ins Gesicht für den Club und uns Spieler. Da fällt man schon etwas länger aus", sagte Xhaka. Auch Xabi Alonso hat demnach kaum Hoffnung auf Entwarnung. "Es sieht nicht gut aus", sagte der Trainer.

Terrier war gegen Gladbach bereits nach acht Minuten ausgewechselt worden, nachdem er im Rasen hängen geblieben war. Bis zum 3. Februar hätte der Doublesieger noch Zeit, auf dem Transfermarkt Ersatz für den 27-Jährigen zu finden, sollte sich die schwere Verletzung bestätigen. Damit würde Terrier monatelang ausfallen.