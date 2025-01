Bratislava-Spiel für VfB "ein bisschen" wie Finale

Tom Weller, dpa

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß warnt vor der Konterstärke von Bratislava.

Für Trainer Sebastian Hoeneß fühlt sich das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava "ein bisschen so an" wie ein vorweggenommenes Finale der Ligaphase in der Champions League. "Oberste Priorität hat jedes Spiel, das vor der Brust ist. Aber das ist in dem Fall, denke ich, noch klarer als normalerweise", sagte der 42-Jährige vor der Partie des Fußball-Bundesligisten am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) beim noch punktlosen slowakischen Außenseiter.

Vor dem vorletzten Spieltag steht der VfB als 26. außerhalb der Top 24, für die der Wettbewerb nach der Ligaphase weitergehen wird. Mit einem Sieg können die Schwaben ihre Ausgangsposition vor dem Abschluss am 29. Januar gegen Paris Saint-Germain deutlich verbessern. "Wir wollen alles dafür tun, um die Chance, um den Traum, weiter Champions League spielen zu dürfen, am Leben zu halten", sagte Hoeneß.

VfB stellt sich auf hitzige Atmosphäre ein

"Fakt ist, dass das Spiel für uns sehr, sehr wichtig ist und unsere Chancen, weiterzukommen, in die Playoffs zu kommen, mächtig beeinflussen wird", meinte Hoeneß weiter. Der Coach warnte vor dem Umschaltspiel des slowakischen Teams, das unter anderem nur knapp mit 2:3 gegen die AC Mailand verlor.

"Das ist eine Mannschaft, die einem wehtun kann. Insbesondere, wenn man in der Kontersicherung nicht gut organisiert ist", erklärte Hoeneß: "Das Stadion wird dazu beitragen, dass die Spieler alles geben werden, um ihren ersten Punkt zu holen. Die Mannschaft wird sicher darauf vorbereitet, dass es hitzig wird." Die Erfahrung aus dem Spiel in Belgrad, das der VfB als Favorit 1:5 verlor, soll helfen, die Aufgabe nicht zu unterschätzen.