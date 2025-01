Boniface in Madrid im Bayer-Kader

Imago/Moritz Müller/SID/IMAGO/Moritz Mueller

Kehrt in den Kader zurück: Victor Boniface

Bayer Leverkusen kann im kniffligen Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid auf einen Kurzeinsatz von Torjäger Victor Boniface hoffen. Der Nigerianer trainierte am Montag wieder voll mit der Mannschaft und steht für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Kader, wie Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz in der spanischen Hauptstadt bestätigte.

"Er war okay. Es geht ihm viel besser", sagte Alonso, der aber einschränkte: "Er kann spielen, natürlich nicht von Anfang an. Er braucht noch Trainingszeit."

Boniface fehlt dem deutschen Double-Gewinner seit Anfang November aufgrund einer Oberschenkelverletzung, zum Jahresstart hatte er zudem einen "kleinen Rückschritt in der Rehaphase" erlitten. Während der Abwesenheit des 24-Jährigen hat sich im Sturmzentrum Patrik Schick mit starken Leistungen als Alternative empfohlen.

Mit 13 Zählern aus sechs Partien hat die Werkself eine gute Ausgangsposition im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug, mit einem Sieg im Osten Madrids würde das Team von Alonso einen riesigen Schritt in Richtung Runde der letzten 16 machen. "Morgen ist ein Topspiel, auf allerhöchstem Niveau", sagte Alonso: "Wir müssen in den entscheidenden Momenten da sein."

Das Duell mit dem Tabellenzweiten der spanischen Liga wird angesichts des machbaren Heimspiels zum Abschluss der Ligaphase gegen Sparta Prag (29. Januar) zur Schlüsselpartie. Atletico lauert mit zwölf Punkten knapp hinter dem deutschen Meister.