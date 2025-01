Medien: Preissturz bei BVB- und Bayern-Flirt

IMAGO/Jan Huebner

Rayan Cherki soll das Interesse des FC Bayern, des BVB und von Bayer Leverkusen geweckt haben

Rayan Cherki wird immer wieder hartnäckig mit einem Abschied von vom finanziell angeschlagenen französischen Erstligisten Olympique Lyon in Verbindung. Dabei gelten die Klubs aus der deutschen Fußball-Bundesliga immer wieder als Interessenten an den Diensten des Offensivspielers. Dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sollen die Fühler nach Cherki ausgestreckt haben. Eine neue Wendung dürfte nun erneut Öl in die Feuer der Gerüchteküche gießen.

"Sky"-Reporter Patrick Berger und Transferexperte Fabrizio Romano wollen erfahren haben, dass Olympique Lyon und Rayan Cherki eine mündliche Übereinkunft getroffen haben, die es dem 21-Jährigen ermöglicht, OL zu verlassen, sofern ein Interessent rund 22 Millionen Euro (Berger) bzw. 22,5 Millionen Euro (Romano) auf den Tisch blättert.

Bislang war meist von einer Ablöse um die 30 Millionen Euro die Rede, die nun kursierenden Summen liegen deutlich darunter.

Die Informationen unterscheiden sich allerdings in einem entscheidenden Punkt: Während Berger berichtet, die Vereinbarung gelte für den Sommer 2025, will Romano erfahren haben, dass Cherki Lyon schon im Winter für die genannte Summe verlassen darf. Inzwischen berichtet auch "Sky", dass ein Abschied schon zeitnah möglich sei.

Der französische Radiosender "RMC Sport" schreibt ebenfalls davon, dass der Youngster noch in der laufenden Transferperiode wechseln könne - und nennt konkret den FC Bayern, den BVB und Bayer Leverkusen als mögliche Abnehmer im Winter.

Verwirrung um Telefonat mit dem FC Bayern

Medienberichten zufolge soll Bayerns Sportvorstand Max Eberl inzwischen sogar zum Hörer gegriffen und persönlich mit Cherki telefoniert haben, um ihm ein Engagement in München schmackhaft zu machen, "Sky" betont jedoch, dass dieser Austausch von allen Seiten dementiert wird. Cherki spiele in den Überlegungen des deutschen Rekordmeisters für die kommende Saison dennoch eine Rolle, wenn er auch nicht Transferziel Nummer eins sei, heißt es.

Cherki spielt bereits seit seiner Jugend für Olympique Lyon. In der laufenden Saison absolvierte das Eigengewächs wettbewerbsübergreifend bislang 22 Partien, hierbei gelangen ihm fünf eigene Tore und acht Vorlagen.

Cherki ist zudem Teil der französischen U21-Nationalmannschaft, für die er in seiner Karriere bis dato 22 Länderspiele (12 Tore) absolvierte.