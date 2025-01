Kiel tütet nächsten Wintertransfer ein

IMAGO/Steinsiek.ch/SID/IMAGO/Luka Kolanovic

Kiels Neuzugang Nekic (r.) im Zweikampf

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den kroatischen Innenverteidiger Ivan Nekic verpflichtet.

Der 24-Jährige kommt aus seiner Heimat vom Erstligisten NK Varazdin, zur Vertragslaufzeit machte der Aufsteiger am Mittwoch keine Angabe. In der laufenden Spielzeit stand Nekic in allen 18 bisherigen Ligaspielen auf dem Feld.

"Mit Ivan Nekic gewinnen wir eine weitere Alternative für unsere Defensivreihe", sagte Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport: "Wir trauen ihm zu, sich hier schnell einzuleben und in die Mannschaft zu integrieren, so dass er uns beim Erreichen unserer Ziele helfen wird."

Nekic ist nach dem Slowenen David Zec (NK Celje) und dem US-Amerikaner John Tolkin (New York Red Bulls) der dritte Winterzugang der Kieler.