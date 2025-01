Leverkusen macht FC Bayern bei Spanien-Juwel Konkurrenz

IMAGO/Samuel Carreno

Cristhian Mosquera (2 v. r.) steht beim FC Bayern und Bayer Leverkusen auf dem Zettel

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen blicken bereits auf den kommenden Transfer-Sommer voraus. In den Fokus der beiden Bundesligisten ist ein Junioren-Nationalspieler aus Spanien geraten, der auch bei anderen Top-Klubs auf der Liste steht. Bei der Werkself soll Cristhian Mosquera ein "heißer Kandidat" auf das Tah-Erbe sein.

Unlängst hatte das das spanische Portal "Relevo" berichtet, dass der FC Bayern Interesse an Cristhian Mosquera vom FC Valencia bekundet hat. Später konnte "Sky" bestätigen, dass der 20 Jahre alte Verteidiger bei den Münchnern ins Blickfeld geraten sei. Laut "Relevo" haben Bayern-Scouts den Spieler schon mehrfach beobachtet. Auch Milan und Atlético Madrid sollen beim Abwehr-Juwel mitmischen.

Nun schaltet sich offenbar ein weiterer Klub aus der Bundesliga in den Poker um den spanischen U21-Nationalspieler ein, der in Valencia noch bis 2026 unter Vertrag steht. Denn laut "Sky" beschäftigt sich auch Bayer Leverkusen mit einer Verpflichtung des Youngsters. Der 20-Jährige sei ein "heißer Kandidat" für den Sommer.

FC Bayern: Auch Bayer Leverkusen an Mosquera dran

Dann droht der Werkself nämlich der Verlust von Jonathan Tah, der nur noch bis Sommer 2025 beim deutschen Meister unter Vertrag steht. Ein Verbleib des deutschen Nationalspielers bei den Rheinländern gilt als eher ausgeschlossen. Insbesondere der FC Barcelona soll sich sehr um die Dienste des Innenverteidigers bemühen.

Mosquera, der ebenfalls im Abwehrzentrum beheimatet ist, könnte dann auf Tah bei Bayer Leverkusen folgen. Die Verhandlungen über eine Verlängerung des Defensiv-Juwels bei seinem Jugendverein stocken derzeit, heißt es aus Spanien.

Der 20-Jährige Spanier mit kolumbianischen Wurzeln wurde beim FC Valencia ausgebildet und kommt bislang auf 64 Spiele in La Liga. Zudem ist er fünffacher U21-Nationalspieler Spaniens. Sowohl in der vergangenen als auch in der laufenden Saison gehört er zu den absoluten Stammspielern in der Abwehr.