Nächster Klose-Schützling vor dem Abschied

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Verlässt Taylan Duman den 1. FC Nürnberg?

Bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg bahnt sich in diesem Winter laut einem Medienbericht ein weiterer Abgang an.

Taylan Duman steht nach "Bild"-Angaben vor einem Abschied vom 1. FC Nürnberg. Der 27-Jährige habe auch schon einen neuen Klub gefunden: Drittligist SV Sandhausen.

Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers wäre beim Club ohnehin im kommenden Sommer ausgelaufen. Für den nun bevorstehenden Transfer erhalten die Franken allerdings dennoch keine Ablöse, heißt es. Wohl aber hat sich der 1. FC Nürnberg laut "Bild" eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Nicht zuletzt wird in den letzten sechs Monaten des Vertrags das Gehalt des Spielers eingespart.

Unter Cheftrainer Miroslav Klose hatte Taylan Duman in der Hinrunde einen schweren Stand. Er kam nur auf fünf Einsätze in der 2. Bundesliga und zwei im DFB-Pokal, jeweils wurde er eingewechselt. In der vergangenen Saison zählte er mit 19 Einsätzen, neun von Beginn an, immerhin noch zum erweiterten Stammpersonal.

Fünfter Abgang beim 1. FC Nürnberg?

Seine wohl wichtigste Rolle beim Club spielte Duman direkt nach seinem Wechsel im Sommer 2021 von Borussia Dortmund II. Damals kam er auf 30 Partien im Nürnberg-Trikot. Seine Karriere hatte der gebürtige Moerser bei Fortuna Düsseldorf begonnen, 2019 folgte dann der Wechsel zum BVB. In der 2. Bundesliga kommt er bislang auf 70 Einsätze, nun geht es für ihn also wohl ins Neuland 3. Liga.

Kommt es zu einem Transfer, wäre Taylan Duman bereits der fünfte Abgang in diesem Januar. Joseph Hungbo wechselte zu Wigan Athletic, Tim Handwerker zog es zu Jahn Regensburg. Den Japaner Kanji Okunuki zog es zurück in seine Heimat zu Gamba Osaka und Florian Pick spielt bei Preußen Münster weiter.

Auf der Seite der Neuzugänge hat der 1. FC Nürnberg bislang erst einen Spieler dazugeholt: Tim Drexler wurde von Bundesligist 1899 ausgeliehen. Nach "Bild"-Angaben soll möglichst aber noch ein Stürmer kommen.