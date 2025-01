Bericht: Entscheidung um Füllkrug-Nachfolge naht

IMAGO/Christian Schroedter

Leipzig-Stürmer André Silva ist nach wie vor ein Thema bei West Ham United

Im Sturm von West Ham United ist die Not groß. Ex-BVB-Star Niclas Füllkrug und Michail Antonio fehlen den Londonern bis auf Weiteres. Der Poker um einen Angreifer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht in Kürze wohl in die entscheidende Runde.

Wer ersetzt Niclas Füllkrug und Michail Antonio? Diese Antwort auf diese Frage wird West Ham United möglicherweise schon am Freitag geben.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Donnerstag in der Sendung "Transfer Update - Express" vermeldete, führen die Londoner mittlerweile "fortgeschrittene Gespräche" mit André Silva von RB Leipzig und seinem Management.

Am Donnerstag hätte demnach ein sehr guter Austausch stattgefunden, erklärte Plettenberg. Am Freitag sollen dann die "sehr entscheidenden Gespräche" mit Silva folgen, verriet der Transferexperte.

Sollten sich diese als positiv herausstellen, käme eine Leihe in Frage, stellte Plettenberg in Aussicht.

Bericht: Funken Bundesliga-Klubs bei Füllkrug-Nachfolge dazwischen?

Schon vor gut einer Woche hatte die britische Tageszeitung "The Guardian" vermeldet, dass Silva in den Fokus der Hammers gerückt sei und ein Leihgeschäft bis Saisonende in Betracht ziehe.

Plettenberg sprach in seinem Bericht sogar davon, dass der Tabellen-14. der Premier League den Portugiesen schon seit zwei Wochen "auf dem Zettel" habe, meinte aber auch, dass er "nicht ganz oben" als Füllkrug-Nachfolger gestanden habe. Wie aus seinem Bericht außerdem hervorging, seien auch "Bundesliga-Klubs" im Rennen um Silva dabei. Wie viele und um welche Klubs es sich handelt, verriet "Pletti" nicht.

Sollte Silvas Wechsel zu West Ham scheitern, könnten die Londoner trotzdem auf einen Stürmer mit Leipzig-Stallgeruch abzielen. Dann wäre Brian Brobbey von Ajax Amsterdam "ein Thema", so Plettenberg.

Fest steht: West Ham muss handeln. DFB-Stürmer Füllkrug (Oberschenkelverletzung) und Antonio, der bei einem Autounfall im Dezember einen Bruch des linken Oberschenkels erlitt, fallen auf unbestimmte Zeit aus.

André Silva, der sind nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt nie in Leipzig durchsetzen konnte, dürfte den Tabellenfünften der Bundesliga sofort verlassen. Hinter Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen ist der 29-Jährige nur noch die klare Nummer vier im Angriff.