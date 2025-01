Als Test: VAR-Revolution in der Bundesliga

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Schiedsrichter können in der Testphase VAR-Eingriffe via Mikrofon erklären

Neue Möglichkeiten für Schiedsrichter: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) startet bereits am kommenden Wochenende ein Pilotprojekt. Bundesliga-Referees können dann in ausgewählten Partien ihre Entscheidungen per Mikrofon den Zuschauern im Stadion und vor den Endgeräten erklären.

Ab dem 20. Spieltag werden in ausgewählten Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga Schiedsrichter ihre Entscheidungen in bestimmten Spielsituationen an die Zuschauer im Stadion verkünden. Das teilte die DFL am Montag mit.

Dieses sogenannte Public Announcement soll immer dann eingesetzt werden, wenn der Unparteiische eine Szene am Monitor überprüft oder eine Entscheidung nach Hinweis des Video-Assistenten ändert.

Die Durchsagen erfolgen über das Mikrofon des Schiedsrichter-Headsets und werden sowohl über die Stadionlautsprecher als auch in die Live-Übertragungen der Medienpartner integriert. Der Plan: Die Zuschauer erfahren so direkt, welche Szene überprüft wurde, zu welchem Ergebnis die Überprüfung geführt hat und welche endgültige Entscheidung getroffen wurde.

DFL hofft auf mehr Transparenz

Eine Testphase läuft bereits in Portugal. Auch bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland hatten die Spielleiter nach einem Videobeweis eine Ansage an das Publikum übers Mikrofon gemacht - wie es auch zum Beispiel im American Football oder Eishockey üblich ist.

Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch positive Effekte

"Mit dieser Testphase wollen wir die Transparenz bei Schiedsrichter-Entscheidungen weiter erhöhen und das Verständnis der Fans fördern", erklärte Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb.

Knut Kircher, Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH, sieht in dem "Public Announcement" einen wichtigen Schritt, "um die Entscheidungen im Stadion verständlicher zu machen."

Das Pilotprojekt wird ausschließlich bei den Heimspielen dieser Klubs umgesetzt:

Bundesliga 2. Bundesliga FC Bayern Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt FC St. Pauli SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig

Das sind die ersten Spiele des Pilotprojekts: