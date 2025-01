Effenberg sicher: Rotterdam-Pleite für Bayern wertvoll

IMAGO/Ulrich Wagner

Stefan Effenberg kann insgesamt 234 Spiele für den FC Bayern vorweisen

Der FC Bayern muss in der Champions League mit großer Wahrscheinlichkeit in die Playoffs, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Könnten sich diese beiden Extra-Spiele am Ende als Glücksfall erweisen? Ein Ex-Bayern-Star kann sich das gut vorstellen.

Einen Spieltag vor Ende der Ligaphase in der Champions League steht der FC Bayern lediglich auf Rang 15. Nach der 0:3-Pleite gegen Feyenoord Rotterdam ist eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Königsklasse für den deutschen Rekordmeister sehr unwahrscheinlich.

Für Stefan Effenberg könnte die "Zwischenrunde" eine große Chance für die Mannschaft von Vincent Kompany sein. Das machte er zuletzt in seiner "t-online"-Kolumne deutlich: "Vielleicht war die Niederlage vom Mittwoch das Beste, das Vincent Kompany und seiner Mannschaft passieren konnte. Denn dieses 0:3 in Rotterdam kann und muss für sie ein Weckruf sein wie für uns damals das 0:3 in Lyon."

Champions League: FC Bayern auf Schützenhilfe angewiesen

Effenberg spielt damit auf die Saison 2000/01 an. Nach der Niederlage in der Gruppenphase gegen Olympique Lyon "schämten wir uns richtig". Trotzdem gewann das Team letztendlich zum damals vierten Mal die Champions League.

"Es muss sie zum Reflektieren anregen. Daher hoffe ich, dass sich die Mannschaft dieses Ergebnis nun zu Herzen nimmt – sie darf sich keine weiteren Ausrutscher leisten. Das müssen sie nun endgültig verstanden haben", so Effenberg weiter.

Am letzten Spieltag der Champions League trifft der FC Bayern auf Slovan Bratislava. Die Münchener gehen als klarer Favorit in die Partie, müssen allerdings auf eine Menge Schützenhilfe hoffen, um doch noch direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

In der laufenden Saison leistete sich die Mannschaft von Vincent Kompany neben der Pleite gegen Rotterdam auch noch Niederlagen gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4).