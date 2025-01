Neue Gerüchte um Sportdirektor-Posten bei Lautern

IMAGO

Marcel Klos soll Kandidat beim 1. FC Kaiserslautern sein

Bei der Suche des 1. FC Kaiserslautern nach einem Nachfolger für Sportdirektor Enis Hajri haben sich offenbar zwei Kandidaten herauskristallisiert.

Kurz vor Weihnachten hat der überraschende Rücktritt von Sportdirektor Enis Hajri den 1. FC Kaiserslautern erschüttert.

Der Sportliche Leiter hatte eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und wäre in der Winter-Transferphase in seiner Rolle als Kaderplaner gefordert gewesen. Stattdessen muss sich der FCK nun einen neuen Sportdirektor suchen.

Zwei Kandidaten haben sich dabei offenbar als Favoriten herauskristallisiert.

"Wir haben gute Gespräche mit Kandidaten geführt. Wir werden aber abwarten müssen, ob wir jemanden für die erste Reihe bekommen oder jemanden, der lieber im Hintergrund arbeitet", wird Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen von der "Bild" zitiert.

Laut dem Boulevardblatt ist Sergio Pinto Top-Favorit des 1. FC Kaiserslautern. Der 44-Jährige war zuletzt bei Greuther Fürth als Chefscout und Kaderplaner tätig. Im November hatte sich der Zweitligist allerdings von Pinto getrennt.

Der Vertrag zwischen dem Deutsch-Portugiesen und Greuther Fürth ist allerdings noch nicht aufgelöst worden. Daher müsste Kaiserslautern Stand jetzt wohl eine Ablöse zahlen.

Pinto bekräftigte allerdings am Sonntag, dass derzeit gute Gespräche bezüglich einer Vertragsauflösung stattfinden.

"Wir sind auf einem sehr guten Weg, dass wir eine vernünftige Lösung für beide Seiten finden. Ich bin guter Dinge", hatte er bei "Sky" gesagt und angekündigt: "Dann will ich gerne arbeiten. Ich bin ungern zu Hause. Ich bin gerne in den Stadien unterwegs, gerne aktiv, bin auch schon wieder sehr viel unterwegs. Wir werden sehen, was kommt."

Marcel Klos ein Kandidat beim 1. FC Kaiserslautern?

Laut "Sky" ist auch Marcel Klos ein Kandidat beim 1. FC Kaiserslautern. Der 36-Jährige war bereits bei RB Leipzig und beim Hamburger SV im Scouting tätig.

Bei Vitesse Arnheim war er Technischer Direktor. Seit 2022 arbeitet Klos für den FC Genua, stieg bei den Italienern 2024 ebenfalls zum Technischen Direktor auf.