Urbig-Wechsel zum FC Bayern "schade" für den 1. FC Köln

IMAGO/Sebastian Bach

Jonas Urbig wechselt vom 1. FC Köln zum FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Jonas Urbig vom 1. FC Köln hat sich der FC Bayern das nach Ansicht vieler Experten größte deutsche Torwart-Talent geangelt. RTL-Experte Patrick Helmes bewertet den Deal - aus Sicht des deutschen Rekordmeisters, aber auch aus Kölner Perspektive.

"Für den FC Bayern ist es natürlich super, sich so ein großes Talent geschnappt zu haben", sagte der frühere Nationalspieler bei RTL/ntv und sport.de.

Für den 1. FC Köln sei Urbigs Abgang aber auch "schade", so Helmes weiter. "Klar, sie bekommen viel Geld, haben aber auch wieder ein großes Talent verloren, das sie nicht zu Ende gefördert haben."

Für Jonas Urbig fließt dem Vernehmen nach eine Sockelablöse in Höhe von sieben Millionen Euro in die Domstadt. Weitere drei Millionen Euro können in Form von Bonuszahlungen noch dazu kommen. Beim FC Bayern unterschrieb der U21-Nationalkeeper einen langfristigen Vertrag bis 2029.

"Er ist einer der vielversprechendsten jungen Torhüter im deutschen Fußball, sehr ehrgeizig und hat riesiges Potenzial", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Urbig soll in München als Nummer zwei hinter Platzhirsch und Kapitän Manuel Neuer fungieren und womöglich als dessen Nachfolger aufgebaut werden.

"Jetzt wird man erst einmal ein halbes Jahr lang sehen, wie er das hinter Neuer macht. Im Sommer würde ich dazu tendieren, dass es in Richtung einer Leihe geht", sagte Helmes.

"Torhüter-Sharing" beim FC Bayern? "Das wäre auch für Urbig eine gute Nummer"

Im Gespräch ist allerdings auch ein Modell, in dem Neuer einige Spiele an seinen möglichen Nachfolger abgegeben muss. "Das wäre auch für Urbig eine gute Nummer", konstatierte Helmes.

Urbig spielte bereits seit 2012 im Nachwuchs des 1. FC Köln. Die laufende Zweitliga-Saison begann er als Stammkeeper, wurde im Herbst allerdings von Trainer Gerhard Struber zugunsten von Routinier Marvin Schwäbe zum Backup degradiert.

Insgesamt steht Urbig somit erst bei elf Einsätzen im Profi-Bereich, davon kein einziger in der ersten Liga.