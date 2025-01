Bericht: Tel stellt Bayern Bedingung für Leihe

IMAGO/Bahho Kara

Mathys Tel hat beim FC Bayern hinter Harry Kane kaum Chancen auf Spielzeit

Mathys Tel ist beim FC Bayern Dauerthema, obwohl oder weil der Stürmer unter Vincent Kompany keine Rolle spielt. Nachdem Tel mehrfach betont hat, trotz vieler Anfragen in München bleiben zu wollen, deutet sich nun eine Kehrtwende an. Will der Angreifer die Münchner unter Druck setzen?

Dreimal saß Mathys Tel zuletzt über die volle Spielzeit auf der Bank, auch beim 2:1-Sieg der Bayern beim SC Freiburg kam der 19-Jährige nicht zum Zug.

Trotz seiner schwierigen Situation hat Tel stets betont, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen. Auch eine Leihe lehnte er bis dato ab - und das, obwohl laut Transfer-Insider Fabrizio Romano gleich sieben Klubs den Stürmer gerne holen würden, darunter der FC Chelsea und Olympique Marseille.

Wie "fussball.news" berichtet, ist Tel dabei, sein Nein zu einem klassischen Leih-Modell zu überdenken. Der Berater des Franzosen wolle in den kommenden Tagen ein "finales Gespräch" mit den Münchner Verantwortlichen über Tels Zukunft führen. Dieser soll mit dem Gedanken spielen, dass in einer möglichen Leihe auch gleich eine Kaufoption oder gar eine Kaufpflicht verankert wird.

Möglich, dass Tel damit versucht, die Bayern im Poker um seine Zukunft unter Druck zu setzen. Bis dato äußerten sich die Bayern-Bosse der Idee einer Leihe gegenüber nicht abgeneigt, verwiesen dabei zudem immer wieder auf Tels Bekenntnis zum Klub. Zugleich buhlen die Bayern weiterhin um Chelsea-Stürmer Christopher Nkunku.

FC Bayern: Tel hat langfristigen Vertrag in München

Käme der 27-Jährige von der Themse an die Isar, hätte Tel einen weiteren hochkarätigen Konkurrenten im Angriff - wo er ja schon jetzt kein Land sieht. Möglich also, dass Tel mit einer Forderung nach einer Kaufpflicht oder -option kontert, damit der FC Bayern klare Verhältnisse schafft.

Tels Talent gilt in München als unbestritten, was sich nicht zuletzt darin zeigt, dass er bei Bayern noch einen Vertrag bis 2029 hat.