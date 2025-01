Nach Selke-Verletzung: Diese Transfers plant der HSV

IMAGO/O.Behrendt

Davie Selke musste in Berlin verletzt ausgewechselt werden

Vollkommen unerwartet ist die Sturmzentrale beim Hamburger SV zuletzt zur Problemzone geworden. Grund dafür ist das Verletzungspech beim HSV, nachdem nach Robert Glatzel am vergangenen Wochenende auch noch Mittelstürmer Davie Selke verletzt ausgewechselt werden musste. Was hat das für Konsequenzen für die weitere Kaderplanung beim Tabellenführer der 2. Bundesliga?

Mit dem Toreschießen klappt es ganz gut beim Hamburger SV in der laufenden Zweitliga-Saison. Mit 43 Treffern in 19 Partien stellen die Hanseaten die beste Offensive der Liga. 18 Treffer davon steuerten bis dato die prominenten Mittelstürmer des HSV, Robert Glatzel und Davie Selke bei.

Doch auch die vermeintliche Nummer drei in der HSV-Sturmzentrale, Ransford Königsdörffer, steht immerhin schon bei neun Saisontoren.

Der gebürtige Berliner nutzte am vergangenen Wochenende einmal mehr seine Chance, als er in der zweiten Halbzeit für den verletzten Davie Selke eingewechselt wurde und gegen seinen Heimatverein zum zwischenzeitlichen 2:0 für seine Farben traf.

Mit Königsdörffer will der Hamburger SV nun auch in die Partien starten, in denen die vermeintlichen Platzhirsche Glatzel und Selke noch mit ihren Verletzungen am Oberschenkel beziehungsweise Jochbein passen müssen. Der 23-Jährige hat sich das Vertrauen der sportlichen Leitung erarbeitet, traf er im bisherigen Saisonverlauf doch zuverlässig, wenn er auf der Neunerposition randurfte.

Jatta fällt bis Saisonende beim HSV aus

Laut "Bild" ist mittlerweile klar, dass die HSV-Bosse nicht mehr darüber nachdenken, noch einen weiteren Mittelstürmer für die Rückrunde zu verpflichten. Das Thema ist bei den Rothosen nach Informationen der Zeitung spätestens abgehakt, seit dem feststeht, dass Davie Selke nach seiner Operation am Jochbogen wohl nicht länger als zwei Wochen fehlen wird.

Vielmehr schauen sich die HSV-Bosse um Sportvorstand Stefan Kuntz derzeit noch nach einer Alternative für Bakery Jatta um. Der Rechtsaußen verletzte sich in der letzten Woche schwer am Knöchel und wird mit einem Syndesmoseband-Riss in der laufenden Saison kein Spiel mehr bestreiten.

Ein neuer rechter Flügelstürmer genießt demnach oberste Transferpriorität beim HSV. Wirklich konkret wurde es in den letzten Tagen aber noch mit niemandem.