BVB verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mike Tullberg (l.) bleibt vorerst Interimstrainer des BVB

Der kriselnde Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sucht weiter nach einem neuen Cheftrainer. Mit einer am Mittwoch vor dem Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk (21:00 Uhr) getroffenen Entscheidung verschafft sich der BVB nun etwas mehr Zeit.

Mike Tullberg wird auch am kommenden Samstag (15:30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Heidenheim auf der Trainerbank von Borussia Dortmund sitzen. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken der "Deutschen Presse-Agentur".

Zudem: Dies sei unabhängig vom Ausgang des Champions-League-Spiels gegen Donezk.

Der eigentliche U19-Trainer des BVB war nach der Entlassung von Nuri Sahin zunächst explizit nur für das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (2:2) als Interimslösung präsentiert worden. Anschließend bestätigte der Revierklub, dass der Däne die Mannschaft auch in der Champions League betreut.

Keine Einigung in Sicht? BVB kauft sich Zeit

Das finale Spiel der Ligaphase der Champions League ist für Borussia Dortmund von großer Bedeutung. Nach der 1:2-Niederlage in der Königsklasse beim FC Bologna, die Nuri Sahin zum Verhängnis wurde, rangiert der Vorjahresfinalist nur noch auf dem 14. Platz. Bei einer weiteren Niederlage wäre der Einzug in die Playoffs akut in Gefahr.

Mit der Entscheidung, vorerst weiter auf Tullberg zu setzen, kaufen sich die Verantwortlichen des Revierklubs nun etwas mehr Zeit. Bislang wurden mehrere Kandidaten zwar schon als Sahin-Nachfolger gehandelt, noch konnte aber keine Lösung gefunden werden.

Laut Medienberichten gab es am Montag ein Treffen mit dem österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick. Wie RTL/ntv und sport.de aus Ralf Rangnicks Umfeld erfahren haben, ist der Trainer-Job beim BVB für den 66-Jährigen überhaupt kein Thema. Dortmund passt schlicht und einfach nicht in Rangnicks Lebensplanung.

Nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" ist der frühere Bayern-Coach Niko Kovac weiter aussichtsreichster Kandidat. Auch Roger Schmidt zählt zu den Optionen, der will allerdings erst im Sommer starten.