Tels Startelf-Einsatz "ein bisschen verwunderlich"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Mathys Tel stand im Heimspiel gegen Bratislava in der Bayern-Startelf

Die Gerüchteküche rund um Mathys Tel vom FC Bayern brodelte in den letzten Tagen immer heißer, soll sich der Offensivspieler doch in konkreten Gesprächen mit Tottenham Hotspur über einen Winterwechsel befinden. Umso überraschender, dass sich der junge Franzose zum ersten Mal in der laufenden Champions-League-Saison in der Bayern-Startelf wiederfand.

"Er hat es verdient", so die simple Erklärung von Cheftrainer Vincent Kompany am "DAZN"-Mikrofon auf die Frage, warum es Tel kurz vor einem möglichen Abschied nach England noch einmal in die Anfangsformation der Münchner geschafft hat.

Der 19-Jährige wurde anstelle von Serge Gnabry auf den offensiven Flügel berufen. Bis dato hatte Tel unter Kompany praktisch noch keine Rolle gespielt. Zuletzt nahmen die Spekulationen rund um den Torjäger zu, dass er den Klub zumindest auf Leihbasis für die laufende Rückrunde verlassen könnte.

Zu den Gerüchten um Mathys Tel wollte sich Vincent Kompany rund um das Spiel gegen Slovan Bratislava nicht äußern: "Nein, das sind Geschichten von außerhalb. Das hat nichts zu tun mit meinem Job und meiner Rolle. Ich habe keine Hintergedanken. Wer es verdient, spielt bei mir. Mathys hat es verdient und zeigt hoffentlich, wie gut er ist."

Ballack: "Totales Commitment zum Spieler sieht anders aus"

Ex-Bayern-Star Michael Ballack zeigte sich derweil überrascht, dass Tel ausgerechnet so kurz vor dem Ende der Transferperiode am 3. Februar noch einmal von Beginn an ran durfte.

"Ein totales Commitment zum Spieler sieht anders aus. Aber Kompany hält das ja generell sehr neutral und ist sehr zurückhaltend und schützend in seinen Aussagen. Tel hat bis hierher unter Kompany keine Rolle gespielt. Dass er heute spielt, ist ein bisschen verwunderlich und vielleicht ein bisschen der Konstellation geschuldet", so der einstige Nationalmannschaftskapitän bei "DAZN".

Bis dato hatte Tels französischer Landsmann Michael Olise eindeutig den Vorzug in der laufenden Bayern-Saison erhalten und gilt mit zehn Pflichtspieltoren als einer der großen Gewinner beim deutschen Rekordmeister.