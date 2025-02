Ache-Wechsel nach Italien wohl geplatzt

IMAGO/Ralf Brueck

Ragnar Ache wird den 1. FC Kaiserslautern wohl doch nicht verlassen

Ein bevorstehender Wechsel von Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern in Richtung Italien ist wohl geplatzt.

Wie die "Bild" berichtet, wechselt Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserlautern doch nicht zu Como 1907. Demnach ist der Deal auf der Zielgeraden geplatzt.

Hintergrund seien hohe finanzielle Forderungen von der Berater-Seite.

Lautern und der Serie-A-Klub sollen sich zuvor schon auf einen Wechsel und eine Ablöse über zehn Millionen Euro geeinigt haben.

Ache habe bereits auf gepackten Koffern gesessen und wollte einen Vertrag bis 2028 in Italien unterschreiben. Doch nun geht der Stürmer wohl weiter für Kaiserslautern auf Torejagd.

Ache ist vertraglich noch bis 2026 an Lautern gebunden. In der aktuellen Saison erzielte der Stürmer bereits zehn Tore in 16 Ligaspielen. Damit ist der 26-Jährige torgefährlichster Spieler seines Klubs und belegt im Torjäger-Ranking der 2. Bundesliga den sechsten Platz.

Schon länger wird Ache mit einem Abschied aus Kaiserslautern in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde er vor allem beim 1. FC Union Berlin gehandelt. Laut "Bild" sind die Eisernen stark an dem ehemaligen U21-Nationalspieler interessiert. Eigentlich sollte der Stürmer den Angriff der Berliner schon in der Rückrunde der aktuellen Saison beleben, so der Plan des Hauptstadtklubs.

Ache spricht über Aufstieg mit dem 1. FC Kaiserslautern

Ache selbst hatte sich zuletzt zurückhaltend zu seiner Zukunft geäußert.

"Ich denke, man kann wirklich etwas erreichen - mit der ganzen Mannschaft, die Spieler, die hereinkommen. Wenn man sieht, wen wir auf der Bank haben, das ist eine richtige Wucht. Wenn alles funktioniert und wir das nötige Spielglück haben, würde ich schon sagen, dass wir oben mitspielen können", sagte Ragnar Ache mit Blick auf einen möglichen Aufstieg im Gespräch mit der "Bild".

Aussagen, die nicht darauf hindeuteten, dass der 26-Jährige zeitnah einen Abschied vom 1. FC Kaiserlautern anpeilt.