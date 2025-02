Bericht: Bayern-Leihspieler bei Barca auf dem Schirm

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Adam Aznou (l.) besitzt noch einen Vertrag beim FC Bayern bis 2027

In der abgelaufenen Hinrunde feierte Adam Aznou sein Profi-Debüt für den FC Bayern, durfte insgesamt dreimal in der Bundesliga und Champions League für die Münchner ran. Um auf mehr Spielzeiten zu kommen, wechselte er zuletzt auf Leihbasis zu Real Valladolid nach Spanien. In La Liga wird seine Entwicklung wohl nicht nur von den Bayern-Bossen ganz genau beobachtet werden.

Wie es in einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" heißt, hat den Youngster auch der FC Barcelona auf dem Radar. Adam Aznou ist in Barcelona geboren und wurde einst in der berühmten Barca-Talentschmiede La Masia ausgebildet, ehe er vor zweieinhalb Jahren als 16-Jähriger den Schritt nach München wagte.

Laut dem Medienbericht wollen die Barca-Bosse die Entwicklung des Linksverteidigers in Valladolid in der Rückrunde nun genauestens beobachten, um ihn dann im Transfersommer 2025 womöglich zurückzuholen.

Aznou gilt als große Nachwuchshoffnung auf der linken Abwehrseite, beim FC Bayern scheint spätestens nach der Vertragsverlängerung von Platzhirsch Alphonso Davies die Tür aber weiterhin versperrt zu sein, was größere Einsatzzeiten angeht.

Aznou vor La-Liga-Debüt

Sollte sich die Perspektive für den dreimaligen marokkanischen Nationalspieler auch im Sommer nicht merklich verbessern, könnte er dem deutschen Rekordmeister also endgültig den Rücken zukehren wollen.

Sollte Barca dann Ernst machen, könnte es zur Rückkehr zu den Katalanen nach drei Jahren kommen. Das derzeitige Arbeitspapier Aznous beim FC Bayern läuft nach seiner vermeintlichen Leih-Rückkehr im Sommer noch bis 2027.

Bei Real Valladolid könnte er am kommenden Wochenende zum ersten Mal im Profi-Kader stehen. Das Team spielt in La Liga am Freitagabend (ab 21:00 Uhr) bei Rayo Vallecano. Aktuell rangiert der Klub auf dem letzten Platz in La Liga und steckt somit in größten Abstiegssorgen.