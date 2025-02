VfB Stuttgart und Mainz 05 liefern sich Transfer-Duell

IMAGO/GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Der VfB Stuttgart soll an William Boving (m.) interessiert sein

2022 wechselte William Boving vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen zu Sturm Graz. Nur etwa 2,2 Millionen Euro legte der österreichische Top-Klub damals auf den Tisch. Inzwischen ist der 22-Jährige deutlich mehr Kohle wert. Mit dem VfB Stuttgart und FSV Mainz 05 beschäftigen sich zwei Bundesligisten mit dem Offensivspieler.

Bei William Boving ist der berühmte Knoten in dieser Spielzeit so richtig geplatzt. Mit fünf Toren und sechs Vorlagen in 16 Ligaspielen gehört der Däne zu den besten Scorern von Sturm Graz, die aktuell von der Tabellenspitze der österreichischen Bundesliga grüßen. Auch in der Champions League, wo der amtierende Meister allerdings bereits in der Ligaphase scheiterte, steuerte er zwei Assists bei.

Auch Klubs aus dem deutschen Oberhaus sind die Leistungen des 22-Jährigen, der in der Grazer Offensive hauptsächlich über die linke Außenbahn zum Einsatz kommt, aber auch im offensiven Mittelfeld oder dem Sturmzentrum auflaufen kann, nicht verborgen geblieben. Zuletzt wurde bereits der VfL Wolfsburg als potentieller Abnehmer gehandelt.

VfB Stuttgart und Mainz 05 könnten Ausstiegsklausel nutzen

Mit dem VfB Stuttgart und FSV Mainz 05 sollen nun auch zwei weitere Bundesligisten um die Dienste des 13-fachen U21-Nationalspielers buhlen. Das berichtet Transferjournalist Ekrem Konur bei dem Kurznachrichtendienst X. Demnach seien beide Teams stark an einer Sommer-Verpflichtung des Offensivakteurs interessiert.

Da der Flügelspieler bei Sturm Graz nur noch bis zum Ende Juni 2026 unter Vertrag steht, wolle der österreichische Top-Klub seinen Youngster nach der laufenden Spielzeit zu Geld machen. Wie hoch die Ablöse für den dänischen Juniorennationalspieler ausfallen könnte, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der Marktwert des gebürtigen Kopenhageners wird zur Zeit auf rund fünf Millionen Euro taxiert.

Das Online-Portal "Fußballtransfers" hatte zuletzt vermeldet, dass Boving Graz dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro verlassen kann.