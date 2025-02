Aches Fitnesszustand als Tuschelthema bei Kaiserslautern

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Ragnar Ache steht noch bis 2026 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag

Nach seinem Comeback nach einer Wadenverletzung hat Ragnar Ache mit Ladehemmungen zu kämpfen. Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern soll über den Fitnesszustand des Stürmers getuschelt werden.

Vor der Winterpause hat Ragnar Ache drei Spiele des 1. FC Kaiserslautern wegen einer Verletzung der Wade verpasst. Seit seinem Comeback fehlt dem Stürmer die Leichtigkeit.

In fünf Spielen erzielte Ache nur einen Treffer. Zum Vergleich: In 13 Ligaspielen vor seinem Ausfall netzte der 26-Jährige neun Mal ein.

Wie die "Bild" berichtet, ist Aches Torflaute mittlerweile Thema bei Lautern. Demnach wird über die körperliche Verfassung des ehemaligen U21-Natioanlspielers Deutschlands getuschelt.

Es sei klar zu sehen, dass Ache nicht richtig fit und nicht ganz austrainiert ist, heißt es weiter. Der Angreifer wirke aktuell nicht so dynamisch wie vor seiner Verletzung.

Winter-Wechsel von Ragnar Ache gescheitert

Dass Ache im Winter unmittelbar vor einem Wechsel zu Como 1907 kam, der Deal aber auf der Zielgeraden scheiterte, wirft zudem ein fragwürdiges Licht auf die Leistungen des gebürtigen Frankfurters.

Ache ist vertraglich noch bis 2026 an den 1. FC Kaiserslautern gebunden. Eine Verlängerung kommt wohl nur in Frage, wenn die Roten Teufel in die Bundesliga aufsteigen.

Ansonsten ist der Klub wohl zu einem Verkauf gezwungen. Im Winter soll das Preisschild für Ache bei satten zehn Millionen Euro gelegen haben.

Neben Como wurde vor allem dem 1. FC Union Berlin Interesse an Ache nachgesagt.

Seine Torgefährlichkeit hat Ache seit seinem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern im Sommer 2023 bereits zur Genüge unter Beweis gestellt. In der vergangenen Spielzeit stand der ehemalige Frankfurter für den Traditionsverein in insgesamt 30 Pflichtspielen auf dem Platz. 18 Treffer und eine Vorlage gelangen ihm dabei.