Eintracht Frankfurt hat Freiburg-Star im Visier

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Wechselt Ritsu Doan (r.) vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt?

Bei Eintracht Frankfurt bereitet man sich offenbar bereits intensiv auf die Transferperiode im Sommer vor. Insbesondere auf der offensiven Außenbahn sieht die SGE wohl Handlungsbedarf. Ein Leistungsträger von SC Freiburg soll beim Europa-League-Sieger von 2022 hoch im Kurs stehen.

Kaum ist die Winter-Transferperiode beendet, da richtet Eintracht Frankfurt seinen Blick bereits auf mögliche Neuverpflichtungen für den Sommer. Laut "Bild" steht ein neuer Flügelflitzer ganz oben auf der Wunschliste des Bundesligisten. Dieser soll vorrangig auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen.

Auch das Profil sei bereits klar definiert, heißt es. Der neue Rechtsaußen soll demnach ein Linksfuß mit hohem Tempo sein. Vier Kandidaten habe die SGE intern auf der Liste, so das Boulevardblatt in seinem Bericht weiter. Die "Sport Bild" enthüllte nun drei Namen, die auf besagten Wunschzettel der Hessen stellen sollen.

Eintracht Frankfurt: Doan und Ex-Bayern-Talent auf der Liste

Ein "heißer Kandidat" ist demnach Ritsu Doan, der aktuell noch für Bundesliga-Konkurrent SC Freiburg aufläuft. Der japanische Nationalspieler wird die Breisgauer im kommenden Sommer aber wohl verlassen. Der Sport-Club rufe eine Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro für den ehemaligen Bielefelder auf, heißt es.

Der quirlige Rechtsaußen will in der neuen Spielzeit unbedingt international spielen. Der SC Freiburg werde dem 26-Jährigen seinen nächsten Karriereschritt nicht verbauen. Im Winter waren bereits mehrere Klubs aus England an dem Linksfuß dran, der im Schwarzwald eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Sollte eine Doan-Verpflichtung nicht gelingen, dann könnte Dilane Bakwa vom RC Strasbourg zum Thema bei Eintracht Frankfurt werden. Der 22-Jährige wäre im Vergleich zu Doan aber wohl teurer. Mit Ex-Bayern-Talent Nicolas Kühn von Celtic Glasgow ziert ein weiterer namhafter Kandidat die SGE-Liste. Dieser gehört laut "Sport Bild" aber nicht zu den Top-Kandidaten