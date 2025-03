Spekulationen um Olise-Ausstiegsklausel beim FC Bayern

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Angeblich besitzt Michael Olise beim FC Bayern eine Ausstiegsklausel

Mit der Verpflichtung von Michael Olise landete der FC Bayern auf dem Transfermarkt einen Volltreffer. Schon zuletzt wurde der Nationalspieler Frankreichs mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht. Nun machen Gerüchte die Runde, dass Manchester City und United von einer Kaufoption in dem Vertrag des Flügelflitzers profitieren könnten.

Im Sommer 2024 legte der FC Bayern mehr als 50 Millionen Euro auf den Tisch, um Michael Olise aus der Premier League nach München zu holen. In der bayrischen Landeshauptstadt schlug der Franzose direkt ein, in seinen ersten 37 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister war der Flügelflitzer bereits an 26 Treffern direkt beteiligt.

Allzu überraschend ist es daher nicht, dass der 23-Jährige auch bei anderen Top-Klubs auf dem Wunschzettel steht. Laut "fichajes.net" soll sich Manchester City zur Zeit damit beschäftigen, den Olympiateilnehmer nach der laufenden Spielzeit zurück auf die Insel zu holen. Auch Manchester United und der FC Chelsea sind angeblich dran.

FC Bayern: Michael Olise will nicht weg

"Todofichajes" zufolge will der FC Bayern seinen Leistungsträger aber auf keinen Fall gehen lassen. Im Sommer 2026 wären die Münchner dem Online-Portal zufolge jedoch machtlos. Demnach ist im Vertrag des Offensivspielers eine Ausstiegsklausel inkludiert, die nach der Spielzeit 2025/26 aktiviert werden kann. Rund 100 Millionen Euro wären dann fällig, heißt es.

Derzeit sei für den Franzosen ein Abflug aus der bayrischen Landeshauptstadt aber sowieso kein Thema. Er fühle sich beim FC Bayern sehr wohl und denke nicht über einen Wechsel nach, heißt es im Bericht von "Todofichajes" weiter. Gute Nachrichten für den deutschen Branchenprimus, dem im Sommer vermutlich sowieso ein Umbruch auf den Außenbahnen bevorsteht.

Mit Leroy Sané, Serge Gnarby und Kingsley Coman ist dien Zukunft von gleich drei Flügelstürmern offen.