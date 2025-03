Hertha BSC plant für die 3. Liga

IMAGO/O.Behrendt

Hertha BSC steckt im Abstiegskampf

Nach der Niederlage gegen den FC Schalke 04 sind die Abstiegssorgen bei Hertha BSC groß. Der Hauptstadtklub plant nun offenbar auch für die 3. Liga.

Wie die "Bild" berichtet, wird Hertha BSC die Lizenzunterlagen sowohl für die 2. Bundesliga als auch für die 3. Liga bei der DFL einreichen. Bis zum 17. März haben die Verantwortlichen der Alten Dame dazu noch Zeit.

"Wir sind für alle Szenarien gewappnet und bereiten die vor", bestätigte Geschäftsführer Thomas E. Herrich dem Boulevardblatt.

Auch in einem Brandbrief an die Vereinsmitglieder, den Hertha nach der 1:2-Pleite gegen den FC Schalke 04 verschickte, hieß es: "Kein Ausgang dieser Saison wird uns daher unerwartet treffen." Im Anschluss an die Saison wurde zudem "eine schonungslose Analyse der sportlichen Situation" angekündigt.

In der Tabelle steht Hertha BSC aktuell mit 26 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung zum Relegationsplatz (Eintracht Braunschweig) beträgt gerade einmal drei Zähler, zum direkten Abstiegsplatz (SSV Ulm) sieben Punkte.

Sollte Hertha tatsächlich den Gang in die 3. Liga machen müssen, droht ein Horror-Szenario.

Laut "Bild" würden sich die TV-Einnahmen von 20 Millionen Euro auf 1,2 Millionen Euro reduzieren. Außerdem besitzen die Verträge der meisten Spieler keine Gültigkeit für die 3. Liga. "Ohne Klassenerhalt droht Hertha das Aus", urteilt das Boulevardblatt.

Hertha-Spieler wissen, "was Abstiegskampf bedeutet"

Geschäftsführer Herrich bleibt aber trotz der prekären Lage zuversichtlich: "Wir haben ja reagiert, einen erfahrenen Trainer (Stefan Leitl; Anm. d. Red.) geholt. Dazu einen erfahrenen Co-Trainer (Andre Mijatovic), der die Situation in Berlin gut kennt. Ich habe totales Vertrauen in beide."

Die Spieler von Hertha BSC haben den Abstiegskampf bereits angenommen. Kapitän Toni Leistner betonte nach der Schalke-Niederlage: "Wenn man die Power gesehen hat, die wir heute an den Tag gelegt haben, wie die Jungs sich reingehängt haben, ich glaube da schon, dass sich alle im Klaren sind, was Abstiegskampf bedeutet."