Holt Bayer Leverkusen den Wirtz-Ersatz von Real Madrid?

Folgt Arda Güler bei Bayer Leverkusen auf Florian Wirtz?

Spätestens im Sommer 2026 wird Bayer Leverkusen seinen Superstar Florian Wirtz wohl ziehen lassen müssen. Auch ein Abgang nach der laufenden Saison ist nicht ausgeschlossen. Ein potentieller Nachfolger für den deutschen Nationalspieler könnte offenbar von Real Madrid zur Werkself wechseln.

In der hochkarätig besetzten Offensive von Real Madrid ist Arda Güler der Durchbruch bislang verwehrt geblieben. In dieser Saison kam der 19-Jährige zwar bereits zu 29 Einsätzen für die Königlichen, der türkische Nationalspieler stand allerdings nur in knapp der Hälfte aller Partien in der Startelf. Meist kam der Offensivspieler nur zu Kurzeinsätzen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist es durchaus denkbar, dass Güler die Königlichen im Sommer verlässt. Laut "fussball.news"-Reporter Christopher Michel beschäftigen sich die Berater des Youngsters damit, potentielle Abnehmer auszuloten. Ein Wechsel in die Bundesliga soll für Güler durchaus vorstellbar sein.

Bayer Leverkusen will Güler nicht ausleihen

Zuletzt wurde unter anderem Bayer Leverkusen Interesse nachgesagt. Der 20-Jährige werde aber nur dann ein ernsthaftes Sommer-Thema am Rhein, wenn Florian Wirtz den Klub nach der laufenden Spielzeit verlässt. Dieser Fall gilt als eher unwahrscheinlich, kann offenbar aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Sollte der DFB-Star die Werkself verlassen, dann könnte Güler durchaus zum Thema werden. Eine reine Leihe ist für Bayer Leverkusen keine Option, heißt es in dem Bericht weiter. Stattdessen wolle man sich unterm Bayer-Kreuz nur dann mit einem Transfer beschäftigen, wenn Real Madrid einen Verkauf des Offensivspielers in Erwägung zieht.

In diesem Fall werde sich der spanische Top-Klub aber definitiv eine Rückkaufoption sicher, so Michel. Heißer seien da schon die Spekulationen um einen Transfer von Güler in die Serie A. Dort soll sich die AC Mailand intensiv mit einer Leihe des Juwels befassen.