Geldsorgen? Konsequenzen beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern muss sparen

Das einst prall gefüllte Festgeldkonto hat sich in der jüngeren Vergangenheit offenbar so stark geleert, dass der FC Bayern jetzt Konsequenzen zieht: Ein millionenschweres Mega-Projekt wird verschoben.

Wie "Sport Bild" unter Berufung auf eigene Informationen vermeldet, ist der Neubau des Profi-Leistungszentrums der Münchner auf Eis gelegt, wohl für ein Jahr. Eigentlich sollten schon ab dem 1. Juni die Bagger rollen, nun werden die Baupläne, die angeblich satte 150 Millionen Euro verschlingen werden, frühestens Mitte 2026 in die Tat umgesetzt.

Vordergründig wird die Maßnahme demnach mit dem entstehenden Baulärm begründet, der die Profis stören könnte. Es sei aber allen beim FC Bayern klar, dass auch finanzielle Zwänge dahinterstecken, heißt es.

Denn: Das einst so prall gefüllt Festgeldkonto des Vereins hat in den letzten Jahren stark gelitten, vor allem wegen des immer weiter steigenden Gehaltsbudgets für die Mannschaft.

Bei der zurückliegenden Aufsichtsratssitzung soll die Klubspitze um Präsident Herbert Hainer und die mächtigen Ex-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge daher nicht nur die bevorstehende Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich abgesegnet haben. Auch der Spar-Appell an Sportvorstand Max Eberl soll noch einmal erneuert worden sein.

FC Bayern: Klare Erwartungen an die Sport-Bosse

An Eberl und Sportdirektor Christoph Freund haben Hainer, Hoeneß, Rummenigge und Co. nun dem Bericht zufolge eine klare Erwartung: In den kommenden Wochen soll das Duo seinen Spar-Plan vorstellen. Die sportliche Verantwortlichen sollen dabei insbesondere aufzeigen, welche Spieler im Sommer verkauft werden sollen, um Transfer-Einnahmen zu generieren und den Etat zu senken.

Dass das Geld beim FC Bayern nicht mehr ganz so locker sitzt, hatte Hoeneß zuletzt auch öffentlich bestätigt. "Unser Festgeldkonto ist gerade nicht mehr so üppig, wie es mal war", sagte der Ehrenpräsident der "Abendzeitung".

In diesem Zusammenhang erklärte Hoeneß auch, dass der FC Bayern im Falle eine Verpflichtung von Wunschspieler Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) über eine Finanzierung nachdenken müsse.